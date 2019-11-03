Çanakkale’nin ilk şehitleri anıldı

Çanakkale’de 105 yıl önce, Birinci Dünya Savaşı’nda şehit düşen ilk Mehmetçikler için bir anma programı düzenlendi.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Seddülbahir Kalesinde gerçekleştirilen anma programına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in yanı sıra çok sayıda siyasi ve askeri temsilci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende, Kur’an-ı Kerim okundu, şehitler için bol bol dua edildi. Anma programında görüşlerini ve duygularını paylaşan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Bugün 3 Kasım. 105 yıl önce, 3 Kasım 1914’te hemen arkamızda bulunan denizde, o dönemin düşman donanması Seddülbahir’e haksız ve hukuksuzca saldırmış, Çanakkale’de ilk şehitlerimizi vermemize sebep olmuşlardır. Bu şehitlerimiz, Çanakkale’de 1 yıla yakın sürecek olan o büyük destanın başlangıç sürecini oluşturmuşlardır. Çanakkale’nin de ilk şehitleri, ilk kahramanları olarak tarihe geçmişlerdir. Biz de bugün o büyük kahramanları unutmamak ve unutturmamak adına toplanmış bulunuyoruz” dedi.