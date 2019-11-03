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Çanakkale’nin ilk şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 14:34 | Son Güncelleme

Çanakkale’de 105 yıl önce, Birinci Dünya Savaşı’nda şehit düşen ilk Mehmetçikler için bir anma programı düzenlendi.Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Seddülbahir Kalesinde gerçekleştirilen anma programına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in yanı sıra çok sayıda siyasi ve askeri temsilci katıldı.

Çanakkale’de 105 yıl önce, Birinci Dünya Savaşı’nda şehit düşen ilk Mehmetçikler için bir anma programı düzenlendi.
Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Seddülbahir Kalesinde gerçekleştirilen anma programına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in yanı sıra çok sayıda siyasi ve askeri temsilci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende, Kur’an-ı Kerim okundu, şehitler için bol bol dua edildi. Anma programında görüşlerini ve duygularını paylaşan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Bugün 3 Kasım. 105 yıl önce, 3 Kasım 1914’te hemen arkamızda bulunan denizde, o dönemin düşman donanması Seddülbahir’e haksız ve hukuksuzca saldırmış, Çanakkale’de ilk şehitlerimizi vermemize sebep olmuşlardır. Bu şehitlerimiz, Çanakkale’de 1 yıla yakın sürecek olan o büyük destanın başlangıç sürecini oluşturmuşlardır. Çanakkale’nin de ilk şehitleri, ilk kahramanları olarak tarihe geçmişlerdir. Biz de bugün o büyük kahramanları unutmamak ve unutturmamak adına toplanmış bulunuyoruz” dedi.

"Şanlı ecdadımız bizlere destanlarla örülmüş mukaddes bir miras bırakmıştır"
Programda konuşan bir diğer isim ise Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’ydı. Çanakkale’nin ilk şehitlerini rahmet ve minnetle anan Vali Tavlı, “Bugün, Çanakkale destanının yazıldığı, Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklarda ilk şehitlerimizi verdiğimiz günün 105. yıl dönümünde şanlı ecdadımızın huzurunda şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anmanın manevi onurunu hep birlikte yaşıyoruz. İlk şehitlerimizi ve başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle bir kez daha yad ediyoruz. Bağımsızlık, vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz uğruna şehit olmayı ulaşılabilecek en yüksek mertebe, en kutsal paye bilen şanlı ecdadımız bizlere destanlarla örülmüş mukaddes bir miras bırakmıştır” dedi.
Protokol heyeti ve katılımcılar, tören sonrası ilk şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak, dua ettiler.

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