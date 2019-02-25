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Çanakkale'nin Yenice ve Gökçeada ilçelerinde kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de fırtına ve kar yağışının yanı sıra buzlanma riski nedeniyle, Yenice ve Gökçeada ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın için eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de fırtına ve kar yağışının yanı sıra buzlanma riski nedeniyle, Yenice ve Gökçeada ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın için eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.
Kötü hava koşulları Çanakkale’da yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına, kar ve buzlanma nedeniyle bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verilmişti. Yenice ve Gökçeada ilçelerinde, yarın da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Gökçeada ve Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Alınan meteorolojik veriler ile bölgemizde görülen kar yağışı ve sonrasında aşırı buzlanmadan dolayı 26 Şubat 2019 günü ilçemiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

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