ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, bölge sınırlarına giren ziyaretçilerin cep telefonlarına SMS yoluyla "hoş geldiniz" mesajı iletiliyor.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenleri kapsamında başlattıkları SMS çalışmasının büyük beğeni topladığını söyledi.

Kaşdemir, tarihi alan sınırlarına giren tüm cep telefonu kullanıcılarını "Çanakkale ruhunun korunup yaşatıldığı ve milletimizin eşsiz zaferinin gerçekleştiği şehitler coğrafyasına hoş geldiniz." mesajıyla karşıladıklarını belirterek, "Bu mesajla aslında bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yani ola ki İstanbul'dan, Balkanlar'dan ya da Avrupa'dan Çanakkale üzerinden tarihi alandan geçerek bölgeyi ziyaret etme düşüncesi olmayan insanlara da mesaj gönderip farkındalık oluşturarak alanı gezmeleri için bir SMS çalışması yaptık." dedi.

Mesajın iletildiği kişilerin tarihi alanı ve şehitlikleri gezip görmeden gidemeyeceklerini düşündüklerini dile getiren Kaşdemir, tanıdıkları ya da tanımadıkları birçok kişiden uygulamayla ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını aktardı.

Kaşdemir, tarihi alanı ziyaret etme düşüncesi olmayan kişileri bile daha ilk günlerden böyle bir farkındalıkla bölgeye çektiklerini sözlerine ekledi.

