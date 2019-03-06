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Çanakkale'ye yürüyen dernek başkanına, Bakan Albayrak'tan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:25 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Zaferi'nin 104'üncü yılı kutlamaları kapsamında İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş'ü (52), telefonla görüntülü arayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, destek verdi.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- ÇANAKKALE Zaferi'nin 104'üncü yılı kutlamaları kapsamında İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş'ü (52), telefonla görüntülü arayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, destek verdi.

İstanbul Esenyurt'tan 6 gün önce elinde büyük bir Türk bayrağı ile yola tek başına çıkan ve eski dönem askeri kıyafet giyen Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gümüş'ü cep telefonundan görüntülü arayarak bir süre sohbet etti. Telefonunu açtığında karşısında Bakan Albayrak'ı görünce şaşıran Gümüş, yürüyüş sırasında yaşadıklarını anlattı. Gümüş, Albayrak'a kendisinin aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini belirterek, Çanakkale'ye kadar yürüyerek, orada düzenlenecek törenlerde yanındaki Türk bayrağını Erdoğan'a hediye edeceğini söyledi. Bakan Albayrak ise Saffet Gümüş'ten şehitliğe gittiğinde kendi adlarını da birer Fatiha okumasını ve yürürken dikkatli olmasını ayrıca Çanakkale'ye selamlarını iletmesini istedi.

İstanbul'dan Çanakkale'ye yürümek için yola çıktığını söyleyen Saffet Gümüş, "Tokat 15'liler Derneği Başkanı olarak torundan dedeye vefa yürüyüşünde Malkara ilçesinde mola verdik. Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak diyoruz. Vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmak için çıktım yollara. Gelecek nesillere vatan sevgisini, bayrak sevgisini vermek için çık bu yollara. Yoldayken beni sürpriz olarak Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak aradı. Tebrik etti. Çok şaşırdım. Kendisi bizden şehitlerimiz için dua etmemizi istedi. Benim de bakanımızdan bazı isteklerim oldu. Kendisinin aracılığıyla Cumhurbaşkanımızla görüşmek istedim. O da söz verdi. İnşallah Cumhurbaşkanımızla görüşme, buluşma fırsatım olacak. İstanbul Esenyurt'tan emanet olarak almış olduğum bayrağı 18 Mart Çanakkale törenlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza vereceğim. Ayrıca yolda yürürken vatandaşlara Türk bayrağı dağıttık. Bayrak ve vatan sevgisini aşılamaya çalıştık. Yolumuz şehitlerimizin yolu. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin diyor, yaralı gazilerimize şifalar diliyorum. Bizim başka gidecek vatanımız yok. Toplam 375 kilometre yol yürüyeceğim" dedi.

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