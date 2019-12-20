Çanakkale'yi dalış turizmi merkezi yapacak projenin protokolü imzalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'yi dünyanın önemli dalış turizmi merkezlerinden biri haline getirecek Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı projesi protokolü imzalandı. Çanakkale Valiliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) desteklediği proje için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında protokol imza töreni düzenlendi. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Haldun Karan'ın katıldığı törende yaptığı konuşmada, protokol kapsamında Çanakkale'nin yakın bir zamanda dünyanın ve Türkiye’nin çok önemli dalış merkezlerinden biri olacağını söyledi. TÜBİTAK’a ait araştırma gemisinin, Çanakkale Savaşlarında, Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi açıklarında batan savaş gemilerini ve su altındaki bütün envanteri ortaya çıkartacağını anlatan Kaşdemir, "Gelibolu Sualtı Parkı envanteri çıkarılıp bir su altı parkı oluşturulacak. Türkiye’de ilk defa yapılan bir çalışma. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak böyle bir çalışmayı yapmaktan ayrıca mutluyuz. Çanakkale Savaşlarına hep kara tarafından bakıldı ve anlatıldı. Şimdi artık denizin altında da hem anlatılacak, hem görülecek hem de değerlendirme şansı olacak. Bununla beraber Tarihi Alan ve Çanakkale çok önemli bir turizm ve dalış merkezi olacak. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığımız tarafından koordine edilen bu dalış faaliyetleri ile ümit ediyorum ki Çanakkale çok önemli bir gelişmeye sahne olacak." şeklinde konuştu

Kaşdemir, projenin büyük heyecan ve merak uyandırdığını belirterek, "Türkiye’den ve hatta Avrupa’dan herkes merak içerisinde bu projeyi takip etmeye ve hakkında bilgi alma çalışmalarına başladı. Yani bu tarihi yarımada proje bittikten sonra göreceksiniz dünyada en çok ziyaret edilen açık hava müzesi olma yolundaki çok önemli bir merhaleyi geçmiş olacak. Biz de Çanakkaleliler olarak bundan büyük mutluluk duyacağız. Çünkü dalış turizmi dünyada en çok talep edilen turizm çeşididir. Biz de bu konuda çok zenginiz." değerlendirmesinde bulundu. Çalışmalara hız verdiklerini anlatan Kaşdemir, şöyle konuştu: "Bu gemi çalışmalarını tamamladıktan sonra en çok talep gören Majestic isimli batığa, inşallah 27 Mayıs 2020 tarihinde ilk dalışı gerçekleştirmek istiyoruz. 27 Mayıs tarihi neden seçilmiştir. Majestic isimli gemi o tarihte batırılmıştı. Biz de Majestic’in batırıldığı o tarihte ilk dalışı gerçekleştirmek istiyoruz. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız, çok büyük bir iş yapıyoruz. Çanakkale ve Türkiye’nin geleceği ile ilgili çok önemli bir adım attığımız düşünüyoruz."

Haldun Karan da Majestic gemisinin dalış turizmine açılması, bunun akabinde 1915 muharebeleri esnasında batırılan gemilerin envanterinin çıkarılmasını kapsayan projenin açılışını yaptıklarını anlattı. Bu geminin Türkiye’nin en iyi araştırma gemisi denilebileceğini aktaran Karan, "Bu gemi donatılırken ve yapılırken sadece denizlerdeki eko sistemler keşfedilsin diye değil, aynı zamanda su altı varlıklarının ortaya çıkarılması ve su altı enerjisini keşfetmeye yönelik de hizmet ediyor. Biz çalışmalarımızı bu sorumluluk bilinci ile yerine getirmeye çalışıyoruz. Aralık ayının sonuna kadar arama çalışmalarımız devam edecek. Daha sonra bölgeye nisan-mayıs aylarında geri döneceğiz ve geri kalan çalışmaları gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından katılımcılar, HMS Majestic batığının olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Bu arada proje kapsamında ilk olarak, TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi tarafından Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan, İngiliz batığı "HMS Majestic" su altında görüntülendi.

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