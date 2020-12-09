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Canan Arın’a "Anne Klein" Kadın Ödülü

09.12.2020 14:06 | Son Güncelleme:
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Canan Arın’a "Anne Klein" Kadın Ödülü

Türk avukat ve kadın hakları aktivisti Canan Arın, Heinrich Böll Vakfı'nın 2021 Anne Klein Kadın Ödülü'ne layık görüldü.

10 bin euroluk ödül 5 Mart’ta Berlin’de düzenlenecek törenle sahibine verilecek.Heinrich Böll Vakfı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, avukat ve kadın hakları aktivisti Canan Arın’ın vakıf bünyesinde dağıtılan 2021 Anne Klein Kadın Ödülü’ne layık görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, İstanbul’da avukat olarak çalışan Arın’ın 40 yılı aşkın bir süredir kadın hakları ve kadınların kendi kaderini tayin etmesi için mücadele verdiği belirtildi.

Türkiye’nin ilk bağımsız kadın sığınma merkezi olan Mor Çatı'nın kurucuları arasında yer alan Arın’ın, şiddete maruz kalan kadınlara hukuk mücadelelerinde de destek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Arın’ın 2012 yılında Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni onaylayan ilk ülke olmasına katkıda bulunduğuna da vurgu yapıldı. Vakıf, Türk hükümetinin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme seçeneğini değerlendirdiğine işaret ederek Sözleşme'nin kazanımlarının tehdit altında olduğunu belirtti.

Aynı zamanda ödülün jüri başkanlığını da yapan Heinrich Böll Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Barbara Unmüßig, Canan Arın gibi binlerce kadının kadın politikalarındaki gerilemelere karşı şiddetten uzakta kendi yaşamlarını belirleme mücadelesi verdiğini söyledi.

Dünyada birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de aile içi şiddet olaylarında artış gözlendiğine vurgu yapılan açıklamada, ülkede kadın cinayetlerinin sayısının son on yılda iki katına çıktığı ifade edildi.

Unmüßig, bu durumun hükümetteki "katı politikacılarda” bile rahatsızlığa yol açtığını, ancak söz konusu siyasetçilerin cinayetlerden kadınları sorumlu tutma eğilimlerini sürdürdüklerini belirtti. Bu kesimin "Kadınların ve Kızların Şiddetten Korunmasına İlişkin Sözleşme"nin geleneksel Türk aile yapısına zarar verdiği tezini ileri sürdüğüne işaret eden Unmüßig, benzer bir tavrın Sözleşme'yi yürürlüğe sokmayan Bulgaristan ve Macaristan'da da dile getirildiğini kaydetti.

10 bin euro değerindeki Anne Klein Kadın Ödülü 5 Mart 2021'de Berlin'de düzenlenecek törenle Arın’a sunulacak. Törende konuşmayı Türk kökenli Alman şair ve belgesel film yapımcısı Dilek Mayatürk yapacak.

1950-2011 yılları arasında yaşayan Anne Klein, kadın hakları ve aynı cinsin birlikte yaşamını savunan bir Alman avukat ve Berlin senatörüydü.

KNA/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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