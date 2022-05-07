Canan Arıtman hayatını kaybetti. Yapılan açıklamanın ardından Cumhuriyet Halk Partili eski vekilin hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Canan Arıtman kimdir? Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partili esi vekile ilişkin bilgiler haberimizde...

CANAN ARITMAN KİMDİR?

Canan Arıtman, 1950 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Canan Arıtman, 22 ve 23. Dönem CHP'den İzmir milletvekiliydi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitiren Arıtman, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda görev yapan Canan Arıtman, İzmir Karşıyaka Belediye Meclis Üyeliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Meclis Başkanvekilliği ile Sağlık Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

CANAN ARITMAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Canan Arıtman, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan evinde olduğu sırada beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi. Arıtman 1,5 senedir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

CANAN ARITMAN KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

CHP'nin 22'nci ve 23’üncü dönem İzmir Milletvekili Canan Arıtman 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

