Canan Güllü ABD’nin Cesur Kadınlar Ödülü’ne Layık Görüldü

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 yılı Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü’ne layık görüldü. Güllü ödülünü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sanal ortamda düzenlenecek törenle alacak

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Canan Güllü’nün 31 yıllık aktivist ve dernekçi kimliğine vurgu yapıldı ve kadın sivil toplum örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun başkanı olarak 186 şubeye ve 52 bin 500 üyeye liderlik ettiğine dikkat çekildi.

Güllü’nün kadınların yönetişim, işgücü ve eğitime katılımını teşvik etmek için çalışan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadık savunucusu olduğu belirtilen açıklamada, federasyonun Türkiye'deki şiddet mağdurları için 2007’de kurduğu ilk acil yardım hattının hala faaliyette olduğu da belirtildi.

Açıklamada, ‘’Canan, Avrupa Konseyi'nin kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önleme ve mücadele sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulamasında Türk hükümetinin 2012'den bu yana devam eden başarısızlıklara odaklanan bir eğitim ve savunma kampanyası başlattı. Canan'ın aktivizmi, halkı sözleşme hakkında eğitmede ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele ihtiyacını pekiştirmede kritik bir rol oynadı. Bu da bazı siyasetçilerin Türkiye'nin sözleşmeden geri çekilme çağrılarını bastırdı’’ denildi.