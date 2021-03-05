Canan Güllü ABD’nin Cesur Kadınlar Ödülü’ne Layık Görüldü

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 yılı Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü’ne layık görüldü. Güllü ödülünü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sanal ortamda düzenlenecek törenle alacak
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Canan Güllü’nün 31 yıllık aktivist ve dernekçi kimliğine vurgu yapıldı ve kadın sivil toplum örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun başkanı olarak 186 şubeye ve 52 bin 500 üyeye liderlik ettiğine dikkat çekildi.
Güllü’nün kadınların yönetişim, işgücü ve eğitime katılımını teşvik etmek için çalışan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadık savunucusu olduğu belirtilen açıklamada, federasyonun Türkiye'deki şiddet mağdurları için 2007’de kurduğu ilk acil yardım hattının hala faaliyette olduğu da belirtildi.
Açıklamada, ‘’Canan, Avrupa Konseyi'nin kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önleme ve mücadele sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulamasında Türk hükümetinin 2012'den bu yana devam eden başarısızlıklara odaklanan bir eğitim ve savunma kampanyası başlattı. Canan'ın aktivizmi, halkı sözleşme hakkında eğitmede ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele ihtiyacını pekiştirmede kritik bir rol oynadı. Bu da bazı siyasetçilerin Türkiye'nin sözleşmeden geri çekilme çağrılarını bastırdı’’ denildi.
8 Mart’ta Güllü ile birlikte dünyanın dört bir yanından bir grup olağanüstü kadının onurlandırılacağı sanal törene Bakan Antony Blinken’ın yanı sıra First Lady Jill Biden’ın da katılacağı açıklandı. Jill Biden’ın, ödül alan kadınların cesaret gerektiren başarıları ile ilgili bir konuşma yapacağı bildirildi. Farklı ülkelerden 14 kadının yanı sıra, Afganistan’da öldürülen yedi Afgan kadın lider ve aktivist onur ödülüyle anılacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü (IWOC) 2007’den itibaren dünyanın dört bir yanından barış, adalet, insan hakları, cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesini savunmada çoğu zaman büyük risk altında olağanüstü bir cesaret, fedakarlık ve liderlik sergileyen kadınları ödüllendiriyor.
Son 15 yılda Dışişleri Bakanlığı 75'ten fazla ülkeden 155'ten fazla kadını ödüle layık gördü. ABD'nin denizaşırı diplomatik misyonlarının, ev sahibi ülkelerden cesur bir kadını aday göstermesiyle belirlenen isimler arasından finalistler bakanlığın üst düzey yetkilileri tarafından seçiliyor.
ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bu ödüle, Canan Güllü’yü aday gösterdiğini açıklamıştı. Daha önce de iki Türk bu ödüle layık görülmüştü.
2017'de ödül alan kadınlar arasında, görev yaptığı okuldaki cinsel taciz vakalarını ortaya çıkaran öğretmen Saadet Özkan da vardı. Özkan, ödülünü dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın elinden almıştı.
2012'de de bu ödül eski CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’e verildi. First Lady Michele Obama ile birlikte ödülü sunan dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, engelliler ve savunmasız grupların hakları için verdiği mücadele nedeniyle Şafak Pavey’e minnettar olduğunu söylemişti.