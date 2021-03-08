Canan Güllü'ye Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü verildi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na kurulmasında verdiği çabalardan dolayı ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne layık görüldü.

Güllü, ödülünü Dünya Kadınlar Günü'nde sanal ortamda düzenlenen ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de katıldığı törende aldı. Blinken törende yaptığı konuşmada, Güllü'nün geçen yıl İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması ve kadına yönelik şiddeti engellemek için gösterdiği çabaya dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığının bu yıl 15'incisi verilen Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü ile ilgili açıklamasında da Canan Güllü'nün 31 yıllık aktivist ve dernekçi kimliğine vurgu yapılarak 186 şubeye ve 52 bin 500 üyeye liderlik ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın da katıldığı törende Güllü ile birlikte dünyanın dört bir yanından cinsiyet eşitliği için çaba gösteren 14 kadına ödülleri takdim edildi. Ödül alan diğer kadınlar Belarus, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kamerun, Guatemala, İran, Myanmar, Nepal, Somali, İspanya, Sri Lanka, Venezuela ve Kolombiya'dan.