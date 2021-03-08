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Canan Güllü'ye Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü verildi

08.03.2021 20:02 | Son Güncelleme:
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Canan Güllü'ye Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü verildi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de katıldığı sanal törende Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü aldı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na kurulmasında verdiği çabalardan dolayı ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne layık görüldü.

Güllü, ödülünü Dünya Kadınlar Günü'nde sanal ortamda düzenlenen ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de katıldığı törende aldı. Blinken törende yaptığı konuşmada, Güllü'nün geçen yıl İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması ve kadına yönelik şiddeti engellemek için gösterdiği çabaya dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığının bu yıl 15'incisi verilen Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü ile ilgili açıklamasında da Canan Güllü'nün 31 yıllık aktivist ve dernekçi kimliğine vurgu yapılarak 186 şubeye ve 52 bin 500 üyeye liderlik ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın da katıldığı törende Güllü ile birlikte dünyanın dört bir yanından cinsiyet eşitliği için çaba gösteren 14 kadına ödülleri takdim edildi. Ödül alan diğer kadınlar Belarus, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kamerun, Guatemala, İran, Myanmar, Nepal, Somali, İspanya, Sri Lanka, Venezuela ve Kolombiya'dan.

Törende Afganistan'da öldürülen yedi Afgan kadın lider ve aktivist de onur ödülüyle anıldı.

Canan Güllü kimdir?

2014 yılında TKDF Türkiye'de önleme ve müdahaleye yönelik çalışan ilk ve tek hat olan, günümüzde hala aktif 'Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'nı devralan Canan Güllü, hattın başarıyla ilerleyişini sağladı. Canan Güllü bu hattın kuruluşundan itibaren hattın başarılı ve kararlı işleyişine emek verdi.

Güllü ayrıca 2012'de yürürlüğe giren ve özellikle son iki yıl içerisinde hükümetin İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Avrupa Konseyi'nin kadınlara yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesine ilişkin sözleşmesini uygulama konusundaki eksikliklerine ilişkin eğitim ve hak savunma kampanyası başlattı.

DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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