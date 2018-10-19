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Canan Hoşgör'ü uyutup parasını çalmışlardı: 15 yıla kadar hapsi isteniyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2018 13:57 | Son Güncelleme

Oyuncu Canan Hoşgör'ün arkadaşı ve sigortacısı Ayşe C.’nin evinde iken çantasında bulunan 82 bin 76 dolarının çalınmasına ilişkin ikisi tutuklu dört kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Açılan davanın iddianamesinde, Ayşe C. hakkında, "Beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı yağma" suçundan 15 yıla, üç kişi hakkında da bu suça yardım suçundan 7.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Canan Hoşgör'ü uyutup parasını çalmışlardı: 15 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Ayşe C., şoförü Barış E, asistanı Burcu S.E ve Ali E. hakkında dava açıldı. İddianamede, Canan Hoşgör'ün 26 Haziran 2018 tarihinde şüpheli Ayşe C.’nin tavsiyesi ile başka bankaya yatırmak üzere bankada bulunan parasını çektiği, çantasında bulunan para ile Ayşe C.’nin BostancI’daki ofisine gittiği, burada kahve içtikten sonra halsizleştiği, bankalar kapandığı için de parasını bankaya yatıramadığı belirtildi.

Şüpheli Ayşe C.’nin teklifi ile onun evine gittiği belirtilen iddianamede, gece 01.00 sıralarında yatmaya karar verdikleri, içinde para bulunan çantayı uyuduğu odadaki dolaba koyduğu ve Ayşe C. ile aynı odada uyudukları anlatıldı. Müşteki Canan Hoşgör'ün sabah uyandığında çantanın odada olmadığını fark ettiği, emniyete giderek şikayetçi olduğu kaydedilen iddianamede, CD dökümü incelendiğinde dışarıdan başka bir kişi tarafından hırsızlık yapıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisine yer verildi.

15 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK

Müşteki Canan Hoşgör'ün bayılması için içeceğine bayıltıcı madde atıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı anlatılan iddianamede, Ayşe C. için, "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, Ayşe C. ile fikir birliği içinde hareket etmekle suçlanan şoförü Barış E., asistanı Burcu S.E. ve Ali E. hakkında, "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağmaya yardım" suçundan 5 yıldan 10 yıla hapis cezası istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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Anahtar Kelimeler:
canan hoşgör hizmetli hırsızlık

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sen onca dolarlarla fing at hiç inandırırcı değil ...
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