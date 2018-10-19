Canan Hoşgör'ü uyutup parasını çalmışlardı: 15 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Ayşe C., şoförü Barış E, asistanı Burcu S.E ve Ali E. hakkında dava açıldı. İddianamede, Canan Hoşgör'ün 26 Haziran 2018 tarihinde şüpheli Ayşe C.’nin tavsiyesi ile başka bankaya yatırmak üzere bankada bulunan parasını çektiği, çantasında bulunan para ile Ayşe C.’nin BostancI’daki ofisine gittiği, burada kahve içtikten sonra halsizleştiği, bankalar kapandığı için de parasını bankaya yatıramadığı belirtildi.

Şüpheli Ayşe C.’nin teklifi ile onun evine gittiği belirtilen iddianamede, gece 01.00 sıralarında yatmaya karar verdikleri, içinde para bulunan çantayı uyuduğu odadaki dolaba koyduğu ve Ayşe C. ile aynı odada uyudukları anlatıldı. Müşteki Canan Hoşgör'ün sabah uyandığında çantanın odada olmadığını fark ettiği, emniyete giderek şikayetçi olduğu kaydedilen iddianamede, CD dökümü incelendiğinde dışarıdan başka bir kişi tarafından hırsızlık yapıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisine yer verildi.