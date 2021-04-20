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Canan Kaftancıoğlu 'Aylan bebek' paylaşımı için özür diledi

20.04.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "128 milyar dolar nerede?" paylaşımında Bodrum'da sahile cansız bedeni vuran Aylan bebeğin fotoğrafını kullanması tepki çekmişti. Tepkilerin ardından özür dileyen Kaftancıoğlu, "128 milyar doların doğru kullanılması halinde bu ve benzeri manzaraların oluşmayacağına dikkat çekmeyi amaçlarken Aylan bebeğin hâlâ vicdanlarımıza ağır gelen, unutamadığımız görüntüsünü paylaştığım için vatandaşlarımızdan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu 'Aylan bebek' paylaşımı için özür diledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi tartışmalarına ilişkin '#128MilyarDolarNerede' etiketiyle paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu, paylaşımında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cansız bedeni Bodrum'da sahile vuran Aylan Kürdi bebeğin fotoğrafının da bulunduğu görselleri kullandı. Aylan bebeğin cansız bedeninin fotoğrafının üzerinde "128 milyar dolar nerede" yazısı yer aldı. Kaftancıoğlu'nun paylaşımı tepki çekti.

KALIN: YAPMAYIN YAZIKTIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aylan bebeğin cansız bedenini karanlık siyasetine alet edecek kadar süflileşen bir zihniyetin, ülkemize ve dünyamıza vereceği hiçbir iyilik ve güzellik yoktur. Yapmayın yazıktır, ayıptır, günahtır" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise tepkisini, "Bir masum çocuğun cansız bedenini kirli ve seviyesiz siyaset anlayışlarına alet edebilecek kadar vicdanları kararmış. Siyaset bu değil, insanlık hiç değil" sözleriyle dile getirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, "Masum bir yavrunun cansız bedenini kirli siyasetine alet edebilecek kadar alçalan zihniyete Rabbim fırsat vermesin. Aylan bebeğin ruhu, bu kötülüğü yenecek" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Vicdansızlık ve ayıp. Aylan bebeğin cansız bedenini böyle kullanmak ne büyük utanç. Utanma duygusu olana ömür boyu yeter. Nasıl karanlık bir zihniyet bu" dedi.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından ise Kaftancıoğlu'ndan açıklama geldi. Paylaşımı nedeniyle özür dileyen Kaftancıoğlu, "128 milyar doların doğru kullanılması halinde bu ve benzeri manzaraların oluşmayacağına dikkat çekmeyi amaçlarken Aylan bebeğin hâlâ vicdanlarımıza ağır gelen, unutamadığımız görüntüsünü paylaştığım için vatandaşlarımızdan özür dilerim" ifadelerini kullandı.


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