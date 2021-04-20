Canan Kaftancıoğlu 'Aylan bebek' paylaşımı için özür diledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi tartışmalarına ilişkin '#128MilyarDolarNerede' etiketiyle paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu, paylaşımında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cansız bedeni Bodrum'da sahile vuran Aylan Kürdi bebeğin fotoğrafının da bulunduğu görselleri kullandı. Aylan bebeğin cansız bedeninin fotoğrafının üzerinde "128 milyar dolar nerede" yazısı yer aldı. Kaftancıoğlu'nun paylaşımı tepki çekti.

KALIN: YAPMAYIN YAZIKTIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aylan bebeğin cansız bedenini karanlık siyasetine alet edecek kadar süflileşen bir zihniyetin, ülkemize ve dünyamıza vereceği hiçbir iyilik ve güzellik yoktur. Yapmayın yazıktır, ayıptır, günahtır" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise tepkisini, "Bir masum çocuğun cansız bedenini kirli ve seviyesiz siyaset anlayışlarına alet edebilecek kadar vicdanları kararmış. Siyaset bu değil, insanlık hiç değil" sözleriyle dile getirdi.