Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis istemi

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu attığı twetleriyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık Kaftancıoğlu hakkında ’Cumhurbaşkanına hakaret’, ’kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’, ’Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama’, ’Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ , ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 17 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığlu’nun tepki çeken twetlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Ocak 2018 tarihinde başlatılan soruşturma tamamlandı.

İddianamede, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün 15 Ocak 2018 tarihli tespit raporunda Kaftancıoğlu’nun Twitter’da ’ccanannnn’ rumuzuyla yaptığı paylaşımlarına yer verildi.

Kaftancıoğlu’nun yapmış olduğu paylaşımların ayrı ayrı incelenmesi sonucunda bir kısmının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Başbakan olduğu döneme ait olduğu kaydedilen iddianamede, 25 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları tarafından Kaftancıoğlu hakkında şikayet dilekçesinin başsavcılığa sunulduğu ifade edildi.

İddianamede Canan Kaftancıoğlu’nun suç içeren twetlerine yer verildi

Beş ayrı suçlamanın yöneltildiği iddianamede Kaftancıoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama suçu işlediğine dair 2012 ve 2014 yılları arasında attığı bazı twitler yer aldı.

Kaftancıoğlu’nun attığı tweetler iddianamede şöyle yer aldı; ’Derin Devlet diyerek olaya mistsizm katıyor ve asıl devleti aklıyoruz aslında. Bu cinayetleri devlet işledi!’, ’Devlet değil seri katil. Hoşça kal Berkinim’, ’Tarihte bugün Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15’de Taksim’de.’

İddianamede Kaftancıoğlu’nun, ’Demokrasi zaferi diyorlar, sokağa çıkanlar neden demokrasi diye bağırmıyor öyleyse? Tekbir de neyin nesi bu durumda’, ’Yüzde 49 hadi alın size bir hafta sonu sevinci daha. 1 Kürt öldürüldü. İnandığınız Allah topunuzun belasını versin.’ , ’Erdoğan’ın dötünün kılı olmaya meraklı sadece bir kadın var zannediyorduk. Ne çok meraklısı varmış arkadaş’ şeklindeki paylaşımlarının halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunun işlediği kaydedildi.