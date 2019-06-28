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Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan davada yeni gelişme!

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2019 11:30 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 6 yıl önceki tweetleri nedeniyle 17 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Avukatların itirazı üzerine duruşmanın başında ara veren mahkeme heyeti, ek süre talebini kabul ederek davayı 18 Temmuz'a erteledi.

Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan davada yeni gelişme!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" , "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 4 yıldan 17 yıla kadar hapis istemiyle bugün hakim karşısına çıktı.

Kaftancıoğlu'na destek için milletvekilleri ve partililer, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Nedense siyasi davaların ve bazı davaların ısrarla 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesini de yakından takip ediyoruz" dedi.

Canan Kaftancıoğlu ise konuşma yapmadan adliyeye girdi.

Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan davada yeni gelişme!2

Kaftancıoğlu'na savunma için ek süre verilmezken, reddi hakim talebinde bulunuldu. Avukatların itirazı üzerine duruşmanın başında ara veren mahkeme heyeti, ek süre talebini kabul ederek davayı 18 Temmuz'a erteledi.

(Ajanslar)


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Canan Kaftancıoğlu dava mahkeme CHP

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