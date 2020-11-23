HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı

Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı

23.11.2020 15:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında verilen takipsizlik kararı, Altun’un avukatının itirazı üzerine kaldırıldı.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki 21 Nisan 2020 tarihinde evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin talimat verdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmişti.Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, takipsizlik kararına itiraz etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında verilen takipsizlik kararı, Altun’un avukatının itirazı üzerine kaldırıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki 21 Nisan 2020 tarihinde evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin talimat verdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmişti.
Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, takipsizlik kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu Sulh Ceza Hakimliği avukatın itirazını kabul ederek, Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırılmasına hükmetti.

Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterildi
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Fahrettin Altun’un evini fotoğraflayan Suat Özçağdaş’ın olayı gerçekleştirdikten sonra Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabından Özçağdaş’ın partinin talimatıyla hareket ettiği yönünde paylaşımda bulunduğunu belirtti. Üsküdar CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın Canan Kaftancıoğlu’ndan talimat aldığına yönelik beyanda bulunduğu kaydedildi.
Olay günü Fahrettin Altun’un koruma nöbetçileri tarafından tutulan tutanakta araçla gelen 3 kişinin müştekinin ikametinin önüne gelerek fotoğraflama yaptığına dair tutanağı da değerlendiren mahkeme, Özçağdaş’ın cep telefonunda bilirkişi tarafından yapılan incelemede müştekinin ikametinin bulunduğu bahçeye ait 1 adet fotoğrafın bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Dosyanın soruşturma savcılığına gönderilmesine hükmedildi.
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatını gizliliğini ihlal etme” suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Korkunç iddia: Astım ilacı yerine uyuşturucu verdi, kızım yatalak kaldıKorkunç iddia: Astım ilacı yerine uyuşturucu verdi, kızım yatalak kaldı
Tehlikeli yakınlaşma! Kimse böyle bir son beklemiyordu Tehlikeli yakınlaşma! Kimse böyle bir son beklemiyordu

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Spor salonları kapatıldı mı? Spor salonları kapalı mı, açık mı? Spor salonları kapatılıyor mu?

Spor salonları kapatılıyor mu?

Korkunç iddia: Astım ilacı yerine uyuşturucu verdi, kızım yatalak kaldı

Korkunç iddia: Astım ilacı yerine uyuşturucu verdi, kızım yatalak kaldı

Mehmet Ceyhan: Çin aşısı gelirse olurum

Mehmet Ceyhan: Çin aşısı gelirse olurum

Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan İstanbul için kuraklık uyarısı

'Ankara'daki toz fırtınası bir işaretti' deyip İstanbulluları uyardı

TEM'de feci kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

TEM'de feci kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

Yer: Bursa! Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.