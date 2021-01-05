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Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

05.01.2021 14:47 | Son Güncelleme:
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Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘Suç işlemeye tahrik’, ‘Suçu ve suçluyu övmek’ suçlamasıyla hazırladığı iddianame kabul edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanması olayında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ı azmettirme, ‘Suç işlemeye tahrik’, ‘Suçu ve suçluyu övmek’ suçlamasıyla 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Mayıs’ta başlanacak. Kaftancıoğlu 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanması olayında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ı azmettirdiği iddia edildi. Hakkında “özel hayatın gizliliği ihlal etmek” suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, ifadesinde il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini bildirmişti.

TAKİPSİZLİK KALDIRILMIŞTI

Kaftancıoğlu hakkında daha önce aynı suçlamayla ilgili takipsizlik kararı verilmiş, Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmişti. Kararda Kaftancıoğlu’nun özel hayatın gizliliğini azmettirme suçundan delil yetersizliği, diğer suçlardan ise unsur yokluğu nedeniyle kovuşturma yapılmasına olanak bulunmadığı bildirilmişti. Altun’un avukatının itirazı üzerine İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce , "Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirme yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir" gerekçesiyle takipsizlik kararı kaldırılmış, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyasının yeniden soruşturma savcılığına gönderilmesine karar vermişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Kaftancıoğlu hakkında iddianame düzenlemişti.

Canan Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemiCanan Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemi

(DHA)

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