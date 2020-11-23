HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı

Canan Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı

23.11.2020 18:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin görüntülenmesiyle ilgili soruşturmada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.

Fahrettin Altun'un evinin görüntülenmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı, Altun'un Avukatı Sezgin Tunç'in itirazı üzerine Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı.

Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterildi

Sulh Ceza Hakimliği, tarafından Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan Suat Özçağdaş'ın olayı gerçekleştirdikten sonra Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından Özçağdaş'ın partinin talimatıyla hareket ettiği yönünde paylaşımda bulunduğunu belirtti.

Suat Özçağdaş'ın da ifadesinde il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiği yönünde beyanda bulunduğunu belirten Sulh Ceza Hakimliği, Suat Özçağdaş'ın cep telefonunda Fahrettin Altun'un evinin bahçesine ait bir adet fotoğraf bulunduğu kaydedildi.

Sulh Ceza Hakimliği, "Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirme yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir" diyerek takipsizlik kararını kaldırdı. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyasının yeniden soruşturma savcılığına gönderilmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un oturduğu evin ve yanında bulunan arazinin fotoğraflarını çektiği iddiası ile "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Suat Özçağdaş'ın partinin talimatıyla hareket ettiğini, söz konusu yerde herhangi bir yapılaşma olup olmadığının tespiti için oraya gittiğini ifade etmişti.

Bunun Altun'un avukatının şikayeti üzerine Kaftancıoğlu hakkında, "Suçu ve suçluyu övme", "Suç işlemeye tahrik" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından soruşturma başlatılmış, Kaftancıoğlu, soruşturma kapsamında ifadeye davet edilmişti.

Kaftancıoğlu'nun ifadesini alan savcılık, Kaftancıoğlu'nun Özçağdaş'ı soruşturmaya konu suça azmettirdiğine ilişkin delil olmadığını gerekçe göstererek takipsizlik kararı vermişti. Altun'un Avukatı Sezgin Tunç, takipsizlik kararına itiraz etmişti.

DHA/BÖ,TY

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
MSB görüntüleri paylaştı! Böyle vuruldularMSB görüntüleri paylaştı! Böyle vuruldular
O mesleğe ihtiyaç arttı!O mesleğe ihtiyaç arttı!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

Fuat Oktay'dan 'İrini harekatı' tepkisi

Fuat Oktay'dan 'İrini harekatı' tepkisi

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Tekirdağ'da acı olay! İşten geldi, eşini ölü buldu

Tekirdağ'da acı olay! İşten geldi, eşini ölü buldu

Bursa'da feci kaza! Ambulans 6 metreden düştü, hasta ağır yaralandı

Ambulans 6 metreden düştü, hasta ağır yaralandı

MSB görüntüleri paylaştı! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB görüntüleri paylaştı! Böyle vuruldular

Denizli'de pes dedirten olay! Koronavirüse inat evi eğlence merkezine çevirmişler

Koronavirüse inat evi eğlence merkezine çevirmişler

Kendisini uyaran güvenlik görevlisi bıçakladı

Korkunç olay! Görevini yaptı, sırtından bıçaklandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.