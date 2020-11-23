Canan Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı

Fahrettin Altun'un evinin görüntülenmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı, Altun'un Avukatı Sezgin Tunç'in itirazı üzerine Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı.

Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterildi

Sulh Ceza Hakimliği, tarafından Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan Suat Özçağdaş'ın olayı gerçekleştirdikten sonra Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından Özçağdaş'ın partinin talimatıyla hareket ettiği yönünde paylaşımda bulunduğunu belirtti.

Suat Özçağdaş'ın da ifadesinde il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiği yönünde beyanda bulunduğunu belirten Sulh Ceza Hakimliği, Suat Özçağdaş'ın cep telefonunda Fahrettin Altun'un evinin bahçesine ait bir adet fotoğraf bulunduğu kaydedildi.

Sulh Ceza Hakimliği, "Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirme yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir" diyerek takipsizlik kararını kaldırdı. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyasının yeniden soruşturma savcılığına gönderilmesine karar verdi.