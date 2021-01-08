Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'DHKP-C militanı' yanıtı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını belirtti.

Canan Kaftancıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bilindiği üzere 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı çatısı altında girdiği seçimlerde, İstanbul'da önemli bir seçim başarısı elde etmiştir. Bu başarıyı bir türlü hazmedemeyen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, CHP İstanbul İl Başkanı olduğum andan itibaren sürekli ve sistematik saldırı altında, asılsız suçlamalara, dayanaksız/delilsiz ceza davalarına ve hakaretlere maruz kalmaktayım.

Bugün de AKP Genel Başkanı, yalanlarına yeni bir tanesini ekleyerek DHKP-C militanı olduğum savsatasında bulunmuştur. Bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE HİÇBİR ZAMAN İŞİM OLMAMIŞTIR"

Bir hekim, bir kadın, bir insan hakları savunucusu olarak tüm yaşamım boyunca demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü savunduğum gibi bundan sonra da savunmaya devam edeceğim. Terör ve terör örgütleri ile hiçbir zaman işim olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.