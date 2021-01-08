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  4. Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'DHKP-C militanı' yanıtı

Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'DHKP-C militanı' yanıtı

08.01.2021 19:33 | Son Güncelleme:
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Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'DHKP-C militanı' yanıtı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili bir soruya verdiği yanıtta kullandığı "Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır" ifadelerine yanıt verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını belirtti.

Canan Kaftancıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bilindiği üzere 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı çatısı altında girdiği seçimlerde, İstanbul'da önemli bir seçim başarısı elde etmiştir. Bu başarıyı bir türlü hazmedemeyen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, CHP İstanbul İl Başkanı olduğum andan itibaren sürekli ve sistematik saldırı altında, asılsız suçlamalara, dayanaksız/delilsiz ceza davalarına ve hakaretlere maruz kalmaktayım.

Bugün de AKP Genel Başkanı, yalanlarına yeni bir tanesini ekleyerek DHKP-C militanı olduğum savsatasında bulunmuştur. Bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE HİÇBİR ZAMAN İŞİM OLMAMIŞTIR"

Bir hekim, bir kadın, bir insan hakları savunucusu olarak tüm yaşamım boyunca demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü savunduğum gibi bundan sonra da savunmaya devam edeceğim. Terör ve terör örgütleri ile hiçbir zaman işim olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.

"KORKMADAN VE YILMADAN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"

Canan Kaftancıoğlu olarak CHP İstanbul İl Başkanı seçilene kadar tek bir aleyhe suçlama, iddia ve dava ile karşılaşmadığımı, bütün bunları sadece ve sadece siyasi nedenlerle yaşadığımı biliyorum. Demokrasi mücadelesine, çok daha güzel bir Türkiye için çalışmaya korkmadan ve yılmadan mücadele etmeye devam edeceğim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Boğaziçi' açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Boğaziçi' açıklaması

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM VE DAVA AÇACAĞIM"

Ayrıca, AKP Genel Başkanının son iftiraları ve hakaretleri karşısında sessiz kalmayacağımı, Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat hakkında “Hakaret, Adil Yargıyı Etkileme ve Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs suçlarını işlemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımı ve ayrıca tazminat davası açacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylarla ilgili soruya verdiği yanıtta, "Ben öğrencilerle neden görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır. Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır" ifadelerini kullandı.
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