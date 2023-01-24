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Canan Kaftancıoğlu tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi! 'Karşıtlık çıkarmak amacında değilim'

24.01.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canan Kaftancıoğlu’nun önceki gün katıldığı bir panelde söylediği "İstanbul seçimlerinin mimarı, Kılıçdaroğlu'dur" sözleri tartışma yaratmıştı. Kaftancıoğlu’nun sözleri ile Meral Akşener’i ya da Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldığı şeklinde yorumlanmıştı. Kaftancıoğlu ise sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yaparak “Bu sözler birine ya da birilerine karşı söylenmiş sözler değildir” ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi! 'Karşıtlık çıkarmak amacında değilim'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Hamburg'ta partisinin düzenlediği panelde yaptığı konuşma çok tartışılmıştı.

Katıldığı panelde, "İstanbul seçimlerinin mimarı, Kılıçdaroğlu'dur" sözleri İYİ Parti lideri Meral Akşener'e mesaj olarak yorumlanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan yeni açıklama geldi. Kaftancıoğlu, "Bu cümlelerden bir karşıtlık çıkarmak amacında değilim. Bu sözler birine ya da birilerine karşı söylenmiş sözler değildir. Bana atfedilen bir durumu gerçek sahibine yüklemekten başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Kaftancıoğlu, tartışma yaratan sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Halk Tv canlı yayınına telefonla bağlanan Kaftancıoğlu, şunları söyledi: "Dün Hamburg'da katıldığım Hamburg Birliğimizin düzenlediği panelde, paneli düzenleyen arkadaşlar beni sahneye, 'İstanbul seçimlerinin mimarı' diye davet etti. Orada da böyle davet edilince, normalde siyasette insanlar başkalarının emeklerine konabilirler, ancak bunu kendi açımdan doğru bulmadığım için hak teslimi yapmalıyım dedim.

Başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler Başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler

"BİRİLERİNE KARŞI SÖYLENMİŞ SÖZLER DEĞİLDİR"

'Sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de seçimlerin mimarı CHP Genel Başkanı'dır' dedim. Bu cümlelerden bir karşıtlık çıkarmak amacında değilim, bütün seçimlerin adayı vardır, örgütleri vardır, stratejik planlayıcısı vardır. Ama 'Yerel seçimlerin, tüm Türkiye'de seçim stratejisinin planlanması anlamında mimarıdır'dan kastım açıktır. Bu sözler birine ya da birilerine karşı söylenmiş sözler değildir. Bana atfedilen bir durumu gerçek sahibine yüklemekten başka bir şey değildir.

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"ADAYIN DA HAKKINI TESLİM ETMEK LAZIM"

Elbette seçimler sadece stratejiyle de kazanılmaz, tek başına adayla da kazanılmaz, sadece örgütle de kazanılmaz. Seçimlerin kazanılmasının yolu doğru bir stratejiyle, doğru bir mimari tasarımla diyelim, doğru adayla, doğru örgütsel çalışmayla kazanılır. Bunların hiçbirinin birinden daha fazla ya da daha az önemi olmayacağı gibi, birinin bile eksikliği seçimlerin kaybedilmesi için gerekçedir. İstanbul seçimlerinde her şeyiyle ve çalışmasıyla adayın da hakkını teslim etmek lazım."

"BENİM İZNE İHTİYACIM YOK"

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın arkasında durduğunu sık sık belirten Akşener, "Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları. Dolayısıyla bir tek Mersin hariç diğerlerinin tümü CHP'nin ve İYİ Parti'nin teşkilatlarının mensuplarının çalışarak seçtirdiği belediye başkanları. Kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım. Dolayısıyla orada benim izne ihtiyacım yok. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım?" demişti.

"İSTANBUL SEÇİMLERİNİN MİRARI KILIÇDAROĞLU'DUR" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle bahseden Kaftancıoğlu, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, tüm Türkiye'de sadece İstanbul değil inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan hatta ilk günden değil 10 yıl öncesinden planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O hak teslimini yapmak zorundayım." ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu'nun sözleri, her fırsatta belediye başkanlığı seçimlerini Millet İttifakı olarak birlikte kazandıklarını söyleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bir mesaj olarak yorumlandı.


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