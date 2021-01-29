Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarına para cezası

Şişli Kaymakamlığı, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarının COVID-19 tedbirleri kapsamında müşteri kabul edilmemesi gereken bir lokantaya kabul edilmesi üzerine harekete geçerek şahıslara ve işyerine 15 bin 900 TL idari para cezası uyguladı.

Şişli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın ve yayın organlarında CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarının COVID-19 tedbirleri kapsamında müşteri kabul edilmemesi gereken bir lokantaya kabul edildiklerine dair haber ve görüntü yer almıştır. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalarda konu olan içeriği itibariyle Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 28.01.2021 tarihinde Nişantaşı’nda bulunan bir restoranda çekildiği tespit edilmiş; yapılan bu tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlallerinde bulunan işyeri ve şahıslara toplam 15 bin 900 TL idari yaptırım uygulanmıştır.”

