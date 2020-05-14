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  4. Canan Kaftancıoğlu ve Nevşin Mengü'den cinsiyetçi mesajlara sert tepki

Canan Kaftancıoğlu ve Nevşin Mengü'den cinsiyetçi mesajlara sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 23:40 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve gazeteci Nevşin Mengü, kendilerine yönelik cinsiyetçi mesajlara sert tepki gösterdi.

Canan Kaftancıoğlu ve Nevşin Mengü'den cinsiyetçi mesajlara sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın, sosyal medya hesaplarında, “etik kurallara uyacağım” ve “milli hesap” anlamına gelen işaretleri kullanan profilleri takip edeceğini duyurmasının ardından bazı hesapların bu işareti kullanarak taciz ve hakaret mesajları paylaştığı görüldü.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, ekran görüntülerini paylaştığı tweet'leri alıntılayarak Mahir Ünal'a hitaben "Yardımcı olayım, etik kurallara sonuna kadar uyan hesaplarınızı takip etmeyi gözden kaçırdıysanız eğer. Haksızlık olmasın arkadaşlara. Unutmadan; etik kurallara uymak, işaret koymakla değil, etik ilkelere inanmakla oluyor. Hatırlatmayı görev sayarım" ifadelerini kullandı.

NEVŞİN MENGÜ: BU İNSAN MÜSVEDDELERİNİN...

Gazeteci Nevşin Mengü de cinsiyetçi ifadelere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mengü, "Bu insan müsveddelerinin karşı cinsle başka türlü temas kurma şansları zaten yok. Rızasıyla bu adamlarla konuşmak bile isteyen kadın olmayacağı çok açık" ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal, 12 maddelik sosyal medya etik kurallarını açıkladıktan sonra 'Etik kurallara uyacağım" ve "milli hesap" anlamına gelen işaretleri kullanmaya başladığını duyurmuştu.

Bunun üzerine birçok sosyal medya hesabı o işaretleri profiline eklemeye başladı.

Ancak bazı hesapların profilinde 'etik kurallara uyacağım' anlamına gelen işaretlerin yer almasına rağmen kullandığı dil dikkat çekti.

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