HABER

Canan Kaftancıoğlu yeniden hakim karşısında

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2019 08:23 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar yargılandığı dava için bugün Çağlayan Adliyesi’nde 3’üncü kez hâkim karşısına çıkacak.

Canan Kaftancıoğlu yeniden hakim karşısında

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’na destek vermek amacıyla CHP’li 80 il başkanı tarafından yayımlanan destek bildirisinde, “Kaftancıoğlu davası, soruşturmanın başlatılmasından, iddianamenin hazırlanmasına kadar baştan sona siyasi bir davadır. Bu dava ile yalnızca Kaftancıoğlu değil CHP yargılanmaktadır. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesi Çağlayan Adliyesi’nde buluşmaya davet ediyoruz. Asla yalnız yürümeyeceksin Canan Kaftancıoğlu!” denildi.

Kaftancıoğlu, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları gerekçesiyle yargılanıyor.

PARTNER Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek... Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek...
AK Parti, Davutoğlu ve 3 eski milletvekiline tebligatlarını gönderdiAK Parti, Davutoğlu ve 3 eski milletvekiline tebligatlarını gönderdi
"Komşularımızla barış içinde yaşamamız lazım""Komşularımızla barış içinde yaşamamız lazım"
Anahtar Kelimeler:
Canan Kaftancıoğlu mahkeme CHP

En Çok Okunan Haberler

Dorian Kasırgası yeniden güç kazandı!

Dorian Kasırgası yeniden güç kazandı!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Diğer Haberler
AK Parti, Davutoğlu ve 3 eski milletvekiline tebligatlarını gönderdi

AK Parti, Davutoğlu ve 3 eski milletvekiline tebligatlarını gönderdi

İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 'Parti yönetimi büyük hatalar yapıyor'

İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 'Parti yönetimi büyük hatalar yapıyor'

Meral Akşener’den İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na sert eleştiriler

Bahçeli'den İmamoğlu'na sert eleştiriler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.