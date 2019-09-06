Canan Kaftancıoğlu yeniden hakim karşısında

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’na destek vermek amacıyla CHP’li 80 il başkanı tarafından yayımlanan destek bildirisinde, “Kaftancıoğlu davası, soruşturmanın başlatılmasından, iddianamenin hazırlanmasına kadar baştan sona siyasi bir davadır. Bu dava ile yalnızca Kaftancıoğlu değil CHP yargılanmaktadır. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesi Çağlayan Adliyesi’nde buluşmaya davet ediyoruz. Asla yalnız yürümeyeceksin Canan Kaftancıoğlu!” denildi.

Kaftancıoğlu, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları gerekçesiyle yargılanıyor.



