Canan Kaftancıoğlu yeniden hâkim karşısında

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün beş ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada hâkim karşısına çıkıyor. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen davada Kaftancıoğlu 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanıyor. İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kaftancığlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret" "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak" ve "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Tanrıkulu: Yargıyla siyaset mühendisliğinin ortaklaştığı bir dava

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu duruşma öncesinde Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı açıklamada soruşturmanın Canan Kaftancıoğlu'nun il başkanlığına seçildiği gün başlatıldığını ve iddianamenin İstanbul seçim başarısı üzerine oluşturulduğunu söyledi. Tanrıkulu, Kaftancıoğlu avukatlarının bugün esas hakkında savunma yapacağını söyledi. Tanrıkulu "Yargıyla siyaset mühendisliğinin ortaklaştığı bir dava. Tamamen İstanbul seçimlerinin cezalandırılması amacıyla bu dava açıldı ve görülmeye çalışılıyor” diye konuştu.