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Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası

06.09.2019 16:09 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, ayrı ayrı suçlardan toplam 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, beş ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada bir kez daha hâkim karşısına çıktı.

İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kaftancıoğlu, 2012-2017 yılları arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanıyor. Kaftancığlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak" ve "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Kaftancıoğlu'nun "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl, "Cumhurbaşkanı’na hakaretten" ise 1 yıl 6 ay hapis cezası almasına karar verildi.

Mahkeme kararında istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

Kaftancıoğlu, savunmasında, "Son söz değil, ilk söz. Çünkü sözler bitmez. Sonuç ne olursa olsun, ne şekilde cezalandırılırsam cezalandırılayım ki ben beraat edeceğimi düşünüyorum, bu halk hakikat karşısında her zaman hükmünü vermiştir. İçeride ve dışarıda hayallerimden ve düşüncelerimden vazgeçmeyeceğim. Saray vesayeti son bulana, saray vesayeti cezalandırılana kadar, hukukun üstünlüğü sağlanana kadar mücadele edeceğim. Bahar geldi memleketime. O kaybetti, biz kazandık, 82 milyon kazandı" dedi.

Duruşmada, CHP'li siyasetçinin avukatı Ergün Özer, Anayasa'nın 25'inci, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ise 10'uncu maddelerine istinaden Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarının ifade özgürlüğüne girdiğini belirtti.

Duruşmayı izleyen çok sayıda CHP'li arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.

Sanatçılardan destek

Duruşma öncesinde Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Zülfü Livaneli, Genco Erkal, Fazıl Say, Ferhan Şensoy, Murathan Mungan, Arif Sağ, Ataol Behramoğlu, Cahit Berkay, Edip Akbayram, Barış Atay, Bedri Baykam, Leman Sam, Bülent Emrah Parlak, Erdal Erzincan ve Haydar Ergülen gibi kültür ve sanat dünyasından 153 önemli isim Kaftancıoğlu'na destek açıklaması yaptı.

"Canan Kaftancıoğlu şahsında barışın, kardeşliğin, dayanışmanın dili yargılanmak isteniyor!" denilen açıklamada "Seninleyiz, 16 milyon İstanbulluyla beraber seninleyiz Canan. Asla yalnız yürümeyeceksin” ifadelerine yer verildi.

DW/PÜ,CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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