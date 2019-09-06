Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, beş ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada bir kez daha hâkim karşısına çıktı.

İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kaftancıoğlu, 2012-2017 yılları arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanıyor. Kaftancığlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak" ve "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Kaftancıoğlu'nun "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl, "Cumhurbaşkanı’na hakaretten" ise 1 yıl 6 ay hapis cezası almasına karar verildi.

Mahkeme kararında istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

Kaftancıoğlu, savunmasında, "Son söz değil, ilk söz. Çünkü sözler bitmez. Sonuç ne olursa olsun, ne şekilde cezalandırılırsam cezalandırılayım ki ben beraat edeceğimi düşünüyorum, bu halk hakikat karşısında her zaman hükmünü vermiştir. İçeride ve dışarıda hayallerimden ve düşüncelerimden vazgeçmeyeceğim. Saray vesayeti son bulana, saray vesayeti cezalandırılana kadar, hukukun üstünlüğü sağlanana kadar mücadele edeceğim. Bahar geldi memleketime. O kaybetti, biz kazandık, 82 milyon kazandı" dedi.