Canan Kaftancıoğlu'ndan karar sonrası açıklama

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bu dava, İstanbul'u yeniden halka vermek için bir il başkanını, aslında halkı cezalandırma davasıydı ve ceza verildi. Ama tekrar ediyorum, o kaybetti, biz kazandık." dedi. Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından yargılanan ve toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilen Kaftancıoğlu, mahkeme sonrası açıklama yaptı. Çağlayan Adliyesi önünde kendisi için gelen kalabalık gruba ve CHP'nin 80 il başkanına teşekkür eden Kaftancıoğlu, "Bu ülkede uzun zamandır herhangi bir mahkeme kararı ile ilgili konuşurken kanunlardan, yargı mensuplarından hatta yasa koyucularından bile bahsedebiliyor muyuz?" diye sordu. Hukuk, kanun, demokrasi, adalet gibi kavramların birer temenniye dönüştüğünü öne süren Kaftancıoğlu şöyle konuştu:

"Mahkeme kararları, kanunlara göre değil, siyasi konjonktüre, siyasi iktidarın keyfine göre şekileniyorsa bu ülkede tüm duruşmalar ne yazık ki bir formalitedir. Açılan davalarda kararlar, duruşma salonlarında değil, saray odalarında alınıyor. Bu ülkede mahkeme kararları kanunlara göre düzenlenmiyor. Kanunlar, verilmek istenen cezalara göre şekilleniyor. Adalete susamış sizleri, bizleri burada mahkum eden, etmek isteyenler hukuk maskesi takmış mafya yöntemleri kullanan vesayet odaklarıdır. Yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir değerli dostlar. Demokrasi düşmanı bu sivil vesayetin adı saray vesayetidir. Saray vesayeti, halk iradesi ve demokratik siyaset önündeki en büyük engeldir. Adını tam koymak gerekiyor. İşine gelmezse halk iradesini tanımayan, yargıyı muhalefete karşı sopa olarak kullanan, medyayı tekelleştiren, bürokrasinin tüm kurumlarını partizanca bir hırsla dizayn eden, seçilmişleri atanmışlar önünde aciz duruma düşüren saray vesayeti var bu ülkede. Halktan, sandıktan karşılık bulamayınca mafya yöntemleriyle siyasete yön vermeye çalışan vesayetçi iktidara karşı mücadelemiz daha yeni başlıyor."