Canan Karatay'a para cezası! 'Ekmek' iddiası gündem yaratmıştı...

Sözcü gazetesinden Derin Gökçe'nin haberine göre, Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkan vekili Av.Çetin Keçeli, Dr. Canan Karatay’ın uzman olmadığı bir konuda bilimsel olmayan bilgiler vermek, halk sağlığına zarar vermek ve kamuoyuna gerçek dışı bilgiler vererek hekime/hekimliğe güveni sarsmak gerekçesiyle İstanbul Tabip Odası Başkanlığı şikayette bulundu.

Avukat Çetin Keçeli tarafından yapılan başvuruda, “Bir televizyon programında Karatay, ekmek yenmemesi gerektiğini ekmeğin ‘kansorojen etkisi’ olduğunu açıklamıştır. Oysa fırınlarda, Tarım Bakanlığı’nın belirlediği Türk Gıda Kondeksi’ne uygun ekmek üretilmektedir ve üretilen ekmeklerin Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analizlerle sağlık açısından olumsuzluk olmadığı açıklanmıştır.” dedi ve Av. Keçeli gereğinin yapılamasını talep etti.

KARATAY'IN TOPLAM PARA CEZASI 2012 TL

Kararı değerlendiren İstanbul Tabip Odası Başkanlığı Dr. Canan Karatay için TV kanalında verdiği bilgilerin uzmanlık alanı dışında olduğunu, bilgilerin gerçek olmadığını, verdiği bilgilerin kendisine ifade edilmesine rağmen, aynı yanlış bilgileri topluma vermeye devam ettiğini belirtti. Çıkan karar sonucunda Karatay’a TBB Kanunu’nun 39. maddesi gereği 1575 TL para ceza verildi. Yargılama gideri ile birlikte Karatay’ın ödeyeceği miktar toplam 2012 TL’ye çıktı.