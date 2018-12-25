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Canan Karatay'a para cezası! 'Ekmek' iddiası gündem yaratmıştı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 14:29 | Son Güncelleme

Dr. Canan Karatay'ın ekmeklerde kullanılan unlara potasyum bromür katıldığı iddiası gündem yaratmıştı. Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası adına Avukat Çetin Keçeli İstanbul Tabip Odası Başkanlığı'na başvuruda bulunarak Karatay hakkında şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren Tabipler Birliği, TBB Kanununun 39. Maddesi gereği Karatay'a toplam 2012 TL para cezası verdi.

Canan Karatay'a para cezası! 'Ekmek' iddiası gündem yaratmıştı...

Sözcü gazetesinden Derin Gökçe'nin haberine göre, Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkan vekili Av.Çetin Keçeli, Dr. Canan Karatay’ın uzman olmadığı bir konuda bilimsel olmayan bilgiler vermek, halk sağlığına zarar vermek ve kamuoyuna gerçek dışı bilgiler vererek hekime/hekimliğe güveni sarsmak gerekçesiyle İstanbul Tabip Odası Başkanlığı şikayette bulundu.

Avukat Çetin Keçeli tarafından yapılan başvuruda, “Bir televizyon programında Karatay, ekmek yenmemesi gerektiğini ekmeğin ‘kansorojen etkisi’ olduğunu açıklamıştır. Oysa fırınlarda, Tarım Bakanlığı’nın belirlediği Türk Gıda Kondeksi’ne uygun ekmek üretilmektedir ve üretilen ekmeklerin Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analizlerle sağlık açısından olumsuzluk olmadığı açıklanmıştır.” dedi ve Av. Keçeli gereğinin yapılamasını talep etti.

KARATAY'IN TOPLAM PARA CEZASI 2012 TL

Kararı değerlendiren İstanbul Tabip Odası Başkanlığı Dr. Canan Karatay için TV kanalında verdiği bilgilerin uzmanlık alanı dışında olduğunu, bilgilerin gerçek olmadığını, verdiği bilgilerin kendisine ifade edilmesine rağmen, aynı yanlış bilgileri topluma vermeye devam ettiğini belirtti. Çıkan karar sonucunda Karatay’a TBB Kanunu’nun 39. maddesi gereği 1575 TL para ceza verildi. Yargılama gideri ile birlikte Karatay’ın ödeyeceği miktar toplam 2012 TL’ye çıktı.

‘YANLIŞ OLDUĞUNU BELGEYLE ORTAYA KOYUP ŞİKAYETİMİZİ YAPTIK'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekmek Sanayi İşverenler Sendika Başkanı Çetin Keçeli, Dr. Canan Karatay’ı şikayet ettiklerini belirterek, “Ekmekle ilgili yaptığı açıklamalarda, Dr. Canan Karatay, ekmeklerde kullanılan unlara potasyum bromür katıldığını iddia etmiş ve bunun batıda kullanımının yasak olduğunu ileri sürmüştür. Bizde bunun yanlış olduğunu bu maddenin 2013 yılından bu yana Tarım Bakanlığı’nca yasaklandığını belgeyle ortaya koyduk. Tabipler Birliği’ne şikayetimizi yaptık.” dedi.

‘AÇIKLAMALAR DEVAM EDERSE MESLEKTEN İHRACI İÇİN MÜRACAATIMIZI YAPACAĞIZ’

Tabipler Birliği’nin şikayeti ciddiye aldıklarını belirten Keçeli, “İstanbul Tabip Odası Başkanlığı şikayeti ciddi buldu ve Onur Kurulu’na sevk etti. Onur Kurulu’da kamuoyuna yanlış bilgi vermek ve yanlış bilgide ısrar etmek kusurlarından dolayı şimdilik para cezası verdi. Ayrıca tekrarı halinde meslekten ihraç cezası uygulanacak. Bu açıklamalar aslında undan yapılan bütün pastane mamülerini, unlu mamülleri (baklava,açma,simit vs.) kapsamaktadır. Çünkü bunlar daha fazla beyaz undan imal edilmektedir. Elinde hiçbir bilimsel veri bulunmayan, klinik belgesi olmayan, gündeme gelmek için yapılan açıklamalardır. Davanın takipçisi olacağız. Bu olumsuz açıklamalar devam ederse, meslekten ihracı için gerekli müracaatlarımızı yapacağız.” dedi.

Konuyla ilgili ulaştığımız Canan Karatay ceza hakkında görüş bildirmedi.

POTASYUM BROMÜR NEDİR?

Bromürler, özellikle potasyum bromür (KBr)tıpta kullanılır. 1857 yılında Charles Locock tarafından bromürlerin merkezi sinir sistemine depresiv etkisinin olduğu keşfedildi. Bilhassa sara hastalığında kullanıldı. Bromürler yaygın olarak uzun yıllar kullanıldı. Fakat bugün bromürler yerini daha tesirli ilaçlara terk etmesine rağmen hala baş ağrıları için kullanılır. Vücut üzerine bromürlerin genel etkisi rahatlama şeklindedir. İlacın aktif kısmı olan bromür iyonlarının etki etme tarzının nasıl olduğu gerçek olarak bilinmiyor.

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