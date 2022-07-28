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Canan Karatay’a seslendi: Bir popülizm akımıdır

28.07.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, dönem dönem yaptığı dikkat çeken açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Karatay, geçtiğimiz günlerde vegan beslenmenin ömrü kısalttığını söylediği açıklaması basında geniş yer buldu. Veganlığın hastalıklara davetiye çıkardığını söyleyen Canan Karatay’ın bu görüşüne tepkiler kadar destekler de geldi. Canan Karatay’ın açıklamasını destekleyenlerden biri de Uzman psikolog ve yeme bozuklukları danışmanı Yelda Başaran oldu.

Canan Karatay’a seslendi: Bir popülizm akımıdır

Canan Karatay, geçtiğimiz günlerde yaptığı veganlıkla ilgili görüşlerinin yankıları sürüyor. Yalnızca tahıl ve yaprak yiyerek yaşanmaz diyen Canan Karatay’a bir destek Uzman psikolog ve yeme bozuklukları danışmanı Yelda Başaran'dan geldi.

"ÖMRÜ KISALTIYOR"

Canan Karatay, vegan beslenmenin ömrü kısalttığını söyleyerek, “hastalıklara, kansızlık sorununa ve bağışıklık sistemi sorunlarına davetiye çıkardığı 25-30 yaşında çocukların regl düzenleri bozuk. Spermleri az. 30 yaşında menopoza giren var” açıklamasında bulundu.

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BİR POPÜLİZM AKIMIDIR

Canan Karatay’ı destekleyen Uzman Psikolog ve Yeme Bozuklukları Danışmanı Yelda Başaran, “Canan hocama katılıyorum o işin fizyolojik boyundan bahsetmiş bende bir Uzman psikolog ve yeme bozuklukları danışmanı olarak şunu söylemek isterim; Veganlık bir felsefedir! Bir popülizm akımıdır. Hayvanlara acı vermemek üzere kurulan bir felsefe! Peki hayvanların canı var ise bitkilerin canı yok mu? İnsanoğlu ne tek başına Etobur ne de Otobur! Bir veganı değerlendirirken onun bu tarz bir beslenme tercihini neden seçtiğini anlamak için çocukluk yıllarında ki travmaları dinlemek lazım” dedi.

"VEGANLA SAADET OLMAZ"

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için hayvansal ve bitkisel gıdalar bir arada ve dengeli tüketilmeli. Et ve balığı inkâr ederek sadece sebze ve bakliyatla bir ömür geçmez. Tabiatın bir dengesi var. Her türlü gıda dengeli alınmalı. Aksi takdirde hem psikolojik hem de fizyolojik anlamda bu şekilde Vegan Tarzı tek tip beslenmek İnsanın doğal yapısını bozar. Zihin ruh ve beden duygu durumunu etkisi altına alır. Özelikle de B 12 ve D vitaminin den yoksun bir vücut metabolik strese girer. Kendini iyi hissetme hali ve duygularımız altüst olur. Sağlıklı besleneceğim diye Vegan beslenmek tek taraflı platonik bir aşk yaşamaya benzer. Kısacası; Veganla Saadet olmaz!

Bu konuda söylemlerinden dolayı Canan hocama katılıyor Türk Halkını uyardığı için kendisini ellerinden öperek ayakta alkışlıyorum dedi. (Haber Global)


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vegan
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