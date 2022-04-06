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  4. Canan Karatay: Ana sütünün aynısı! İçin, yemeklere katın ya da salatalara koyun...

Canan Karatay: Ana sütünün aynısı! İçin, yemeklere katın ya da salatalara koyun...

06.04.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenme önerilerinde sıkça yer verdiği zeytinyağını ana sütü olarak tanımlamakta. Faydaları dünya çapında ses getiren zeytinyağını Canan Karatay nasıl tüketmemizi istiyor. Vücuda ilaç gibi geldiği söylenen zeytinyağını her gün mutlaka tüketmeliyiz. Zeytinyağının faydaları ve Canan Karatay’ın önerileri.

Canan Karatay: Ana sütünün aynısı! İçin, yemeklere katın ya da salatalara koyun...

Prof. Dr. Canan Karatay'ın sağlıklı beslenme önerileri herkes tarafından takip ediliyor. Her programda ya da sosyal medyada zeytinyağının faydalarını anlatan Canan Karatay, obeziteye karşı sağlıklı yaşamı destekliyor. Bazı önerileri herkes tarafından kabul görmese de dikkatle takip edilen Canan Karatay, zeytinyağının önemini şöyle vurguluyor:

"ANA SÜTÜNÜN AYNISIDIR"

"Doğal ve işlenmemiş zeytinyağı ana sütünün aynısıdır. Ana sütünün bir zararı var mı? Doğanın bize bahşettiği ana sütüdür."

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CANAN KARATAY'DAN ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

  • Kanser hücrelerini öldürdüğü laboratuvarda gösterildi. Kanseri önlüyor
  • Karaciğer yağını giderir
  • Mide ülserini önlüyor
  • Antioksidan kaynağıdır
  • Tüm vücut hücrelerini etkiler
  • Zeytinyağı kilo aldırmaz

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ZEYTİNYAĞI NASIL TÜKETİLMELİ?

İçebilirsiniz, Türk kahvesi fincanıyla içebilirsiniz, köfteye katabilirsiniz, salataya koyabilirsiniz.


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