Canan Karatay: Ana sütünün aynısı! İçin, yemeklere katın ya da salatalara koyun...

Prof. Dr. Canan Karatay'ın sağlıklı beslenme önerileri herkes tarafından takip ediliyor. Her programda ya da sosyal medyada zeytinyağının faydalarını anlatan Canan Karatay, obeziteye karşı sağlıklı yaşamı destekliyor. Bazı önerileri herkes tarafından kabul görmese de dikkatle takip edilen Canan Karatay, zeytinyağının önemini şöyle vurguluyor:

"ANA SÜTÜNÜN AYNISIDIR"

"Doğal ve işlenmemiş zeytinyağı ana sütünün aynısıdır. Ana sütünün bir zararı var mı? Doğanın bize bahşettiği ana sütüdür."

CANAN KARATAY'DAN ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

Kanser hücrelerini öldürdüğü laboratuvarda gösterildi. Kanseri önlüyor

Karaciğer yağını giderir

Mide ülserini önlüyor

Antioksidan kaynağıdır

Tüm vücut hücrelerini etkiler

Zeytinyağı kilo aldırmaz

ZEYTİNYAĞI NASIL TÜKETİLMELİ?

İçebilirsiniz, Türk kahvesi fincanıyla içebilirsiniz, köfteye katabilirsiniz, salataya koyabilirsiniz.



