YEMEK

Canan Karatay beslenme listesinde bulunan yasaklı gıdalar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.01.2019 09:16 | Son Güncelleme

İç hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay diyeti, ülkede en çok merak edilen ve tartışma yaratan bir beslenme modeli. Her söylediği sözle gündem yaratan Prof. Dr. Karatay beslenme modelinde bazı yasaklı gıdalar var. İşte merak edenler için detayları...

Canan Karatay beslenme listesinde bulunan yasaklı gıdalar

Prof. Dr. Canan Karatay'ın söylediği her söz, yaptığı her açıklama gündeme bomba gibi düşüyor. Ezber bozan hekim olarak tanıdığımız Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olmamız için birtakım beslenme önerilerinde bulunuyor. Canan Karatay'ın beslenme modelinde neler yememiz gerektiğini biliyoruz, şimdi ise yasaklı besinlerden söz edeceğiz...

pirinç

Canan Karatay'a göre hayatımızdan çıkarmamız gerekenler;

Beyaz un
Makarna ve pirinç
Patates
İşlenmiş et ürünleri
Hazır meyveli yoğurtlar
Hazır meyve suları
Hazır kahveler
Mısır özlü yağlar
Margarin

Tüketimin yasak olduğu bu gıdaların yanına Karatay, yapmamız gerekenleri de ekliyor:

su

Yatağa girmeden en az 4 saat önce yeme işlemini bitirin.
Her öğünde midenizi tamamiyle doldurup kalkmayın.
Bol miktarda su tüketin.
Her gün belli bir süre yürüyüş yapın.

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