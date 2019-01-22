Canan Karatay beslenme listesinde bulunan yasaklı gıdalar

Prof. Dr. Canan Karatay'ın söylediği her söz, yaptığı her açıklama gündeme bomba gibi düşüyor. Ezber bozan hekim olarak tanıdığımız Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olmamız için birtakım beslenme önerilerinde bulunuyor. Canan Karatay'ın beslenme modelinde neler yememiz gerektiğini biliyoruz, şimdi ise yasaklı besinlerden söz edeceğiz...

Canan Karatay'a göre hayatımızdan çıkarmamız gerekenler;

Beyaz un

Makarna ve pirinç

Patates

İşlenmiş et ürünleri

Hazır meyveli yoğurtlar

Hazır meyve suları

Hazır kahveler

Mısır özlü yağlar

Margarin

Tüketimin yasak olduğu bu gıdaların yanına Karatay, yapmamız gerekenleri de ekliyor:

Yatağa girmeden en az 4 saat önce yeme işlemini bitirin.

Her öğünde midenizi tamamiyle doldurup kalkmayın.

Bol miktarda su tüketin.

Her gün belli bir süre yürüyüş yapın.





