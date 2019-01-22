Canan Karatay beslenme listesinde bulunan yasaklı gıdalar

Prof. Dr. Canan Karatay'ın söylediği her söz, yaptığı her açıklama gündeme bomba gibi düşüyor. Ezber bozan hekim olarak tanıdığımız Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olmamız için birtakım beslenme önerilerinde bulunuyor. Canan Karatay'ın beslenme modelinde neler yememiz gerektiğini biliyoruz, şimdi ise yasaklı besinlerden söz edeceğiz...
Canan Karatay'a göre hayatımızdan çıkarmamız gerekenler;
Beyaz un
Makarna ve pirinç
Patates
İşlenmiş et ürünleri
Hazır meyveli yoğurtlar
Hazır meyve suları
Hazır kahveler
Mısır özlü yağlar
Margarin
Tüketimin yasak olduğu bu gıdaların yanına Karatay, yapmamız gerekenleri de ekliyor:
Yatağa girmeden en az 4 saat önce yeme işlemini bitirin.
Her öğünde midenizi tamamiyle doldurup kalkmayın.
Bol miktarda su tüketin.
Her gün belli bir süre yürüyüş yapın.
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