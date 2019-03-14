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Canan Karatay: "Bol kuyruk yağıyla yapılmış Adana kebabı, bilinenin aksine kilo verdirme özelliğine sahip"

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2019 15:25 | Son Güncelleme

Adana Valiliği bünyesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında düzenlenen 1.

Adana Valiliği bünyesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında düzenlenen 1. Adana Sağlık Festivali başladı. Festivale katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bol kuyruk yağıyla yapılan Adana kebabının, gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini söyledi.
Adana’nın stratejik konumu gereği ürettiği sağlık hizmetleri yelpazesini çeşitli illere, bölgelere ve ülkelere çeşitli sektörlerde sunmak ve Adana’yı komşu ülkelerin de tercih ettiği bir destinasyon haline getirmek ve ‘Sağlık Turizmi’nden istenilen payı alabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Sağlık Festivali için TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılış töreni düzenlendi.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, sağlık ihtiyaçlarının giderilmesinin, hizmetlerin etkin ve yaygın bir biçimde karşılanmasının, sosyal devlet olmanın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti.
Son 17 yılında sağlık sektöründe gerçekleştirilen yatırımlara değinen Vali Demirtaş, “Sosyal devlet olmanın ve sağlıkta yaşanan değişimle dönüşümün en büyük ispatıdır. Bu zincirin son halkası ise şehir hastaneleridir. Bir yılı aşkın süredir ilimizde hizmet veren Adana Şehir Hastanemiz, hem vatandaşlarımıza hem de bölgemize sunduğu hizmetlerle, Adana’yı sağlıkta Ortadoğu’nun çekim merkezine dönüştürecek devasa bir sağlık yatırımıdır” diye konuştu.
Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında açılışı yapılan Adana Sağlık Festivali’nin çok önemli olduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, “Kamu-özel böylesine bir potansiyelin festival şemsiyesi altında bir araya gelmesi, vitrine çıkması, ünlü konuklar, seminerler, sunumlar ve etkinliklerle Adana’da sağlık sektörünün konuşulması ve bunun ulusal gündeme taşınması, bizler için fevkalade mutluluk vericidir” dedi.

Karatay, Adana kebabını öneriyor
Adana Sağlık Festivali kapsamında kente gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Adanalılara beslenme önerilerinde bulundu. Prof. Dr. Karatay gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana kebabının önemine dikkat çekerek, “Bol kuyruk yağıyla yapılan Adana kebabı tüketilmelidir ama yanında pilav, patates ve makarna olmamalı. Bol yağlı yediğiniz zaman proteinle beraber alındığı için kilo verirsiniz. Şırdan da rahatlıkla tüketilebilir” dedi.
Karatay doğal yağlarla yapılan yemeklerin bilinenin aksine kilo verdirme özelliğinin bulunduğuna dikkat çekerek, “Çok yağlı yemekler sıkıntıya neden olmaz. Kilo aldıran şeker, un ve trans yağlardır. Bunlardan uzak durulmalı. Hakiki yağlardan olan tereyağı, kuyruk yağı ve zeytin yağı hiçbir zaman kilo aldırmaz. Doğal yağlar, karaciğer yağını azaltır, Alzheimer ve kalp hastalıklarını önler” diye konuştu.

41 Hekim Fotoğraf Sergisi açıldı
Festivalde ayrıca Dr. Tuğrul Tunca kuratörlüğünde 41 Hekim Fotoğraf Sergisi de açıldı. Sergi kapsamında bir araya gelen 41 hekimin, eski Türk inanışına göre insanların başarı, aşk, para, mutluluk gibi tam 41 şanının işlendiği serginin hedefi, 41 şehri gezmek.
Daha sonra Adana Sağlık Festivali’nin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri festival kapsamında kurulan stantları gezdi. 16 Mart’a kadar sürecek olan Adana Sağlık Festivali’nin açılış törenine milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy, Tamer Dağlı ve Ayhan Barut, Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, kent protokolü ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

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