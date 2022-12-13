Canan Karatay bombaladı: Yetkililere sesleniyorum

Canan Karatay, her geçen gün tavsiyelerine ve açıklamalarına bir yenisini ekliyor. Prof. Dr. Canan Karatay, kendi YouTube kanalından yaptığı açıklamalarla deterjan ve suni kimyasalların burnu tıkadığının altını çizdi. Okullarda da sık sık deterjan kullanıldığını belirten ünlü profesör, anne babaları da uyardı.

"VİTAMİNLERE ÇOK GÜVENMEYİN"

Grip sezonun en etkili olduğu şu günlerde Prof. Dr. Canan Karatay, gribi önlemek için vitaminlere çok güvenilmemesi gerektiğini belirtti. Evdeki zehir olan deterjanlar, suni kimyasallar, oda kokuları, yumuşatıcılar vücudunuzun direncini kırar diyen Canan Karatay, burun tıkanıklığının da bu yüzden olduğunu söyledi. "Evdeki zehirler burnu tıkar. Bu deterjanlardaki maddeler vücuda girmesin diye burun kendini tıkar. Vücudumuz bizden akıllıdır. Vücuda zehir girmesin diye burun bunu yapıyor." durumu özetledi.

"HİJYEN EN TEHLİKELİ HASTALIKTIR"

Canan Karatay "Okullarda çok fazla gereksiz yere deterjanlar kullanılmaya başladı. Hijyen en tehlikeli hastalıktır. Hijyen ancak firmalara hizmet etmekten başka bir şey değildir. Bütün çocuklar öksürüyor tıksırıyor. Bunun nedeni okullarda kullanılan deterjanlar. Okulları sirkeyle temizlemek yeter. Yetkililere sesleniyorum. Çocuklarda salgın diye bir şey yok. O virüs körpe vücuda girmesin diye burun kendini tıkıyor." dedi.

TIKALI BURUN NASIL AÇILIR?

Tıkanıklık durumunda burnumuzu İngiliz karbonatı suyu ile yıkayabiliriz diyen Karatay sözlerine şöyle devam etti; "İngiliz karbonatı ile diğer karbonatı karıştırmayalım. İngiliz karbonatı içilebilir. İçinde glüten yoktur. Temizliği de onunla yapabiliriz. Çocuklarımızın özellikle gece yatarken burunları tıkanıyorsa o karbonatlı suyla burunlarını temizleyebiliriz."

Karatay, " Burun tıkalı olduğu zaman bilin ki hastalıkların temeli atılıyor. Çünkü vücuda oksijen girmiyor. Ağzımızı açınca da o zehirli maddeler içeri giriyor ve hasta oluyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.



