HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Canan Karatay bombaladı: Yetkililere sesleniyorum

Canan Karatay bombaladı: Yetkililere sesleniyorum

13.12.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği tavsiyeler ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Ezber bozan açıklamaları ile ön plana çıkan Canan Karatay, bu sefer herkesi ilgilendiren bir konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İnternet üzerinden yaptığı açıklamayla, deterjanlar ve deterjanların sağlığın üzerindeki etkilerini anlattı. Ünlü kalp ve iç hastalıkları profesörü tıkanan burnun nasıl açılacağı konusunda da tavsiyeler verdi.

Canan Karatay bombaladı: Yetkililere sesleniyorum

Canan Karatay, her geçen gün tavsiyelerine ve açıklamalarına bir yenisini ekliyor. Prof. Dr. Canan Karatay, kendi YouTube kanalından yaptığı açıklamalarla deterjan ve suni kimyasalların burnu tıkadığının altını çizdi. Okullarda da sık sık deterjan kullanıldığını belirten ünlü profesör, anne babaları da uyardı.

"VİTAMİNLERE ÇOK GÜVENMEYİN"

Grip sezonun en etkili olduğu şu günlerde Prof. Dr. Canan Karatay, gribi önlemek için vitaminlere çok güvenilmemesi gerektiğini belirtti. Evdeki zehir olan deterjanlar, suni kimyasallar, oda kokuları, yumuşatıcılar vücudunuzun direncini kırar diyen Canan Karatay, burun tıkanıklığının da bu yüzden olduğunu söyledi. "Evdeki zehirler burnu tıkar. Bu deterjanlardaki maddeler vücuda girmesin diye burun kendini tıkar. Vücudumuz bizden akıllıdır. Vücuda zehir girmesin diye burun bunu yapıyor." durumu özetledi.

Meyve değil mucize: Bağışıklığı yükseltir, Alzheimer ve kanseri önler... Meyve değil mucize: Bağışıklığı yükseltir, Alzheimer ve kanseri önler...

"HİJYEN EN TEHLİKELİ HASTALIKTIR"

Canan Karatay "Okullarda çok fazla gereksiz yere deterjanlar kullanılmaya başladı. Hijyen en tehlikeli hastalıktır. Hijyen ancak firmalara hizmet etmekten başka bir şey değildir. Bütün çocuklar öksürüyor tıksırıyor. Bunun nedeni okullarda kullanılan deterjanlar. Okulları sirkeyle temizlemek yeter. Yetkililere sesleniyorum. Çocuklarda salgın diye bir şey yok. O virüs körpe vücuda girmesin diye burun kendini tıkıyor." dedi.

iStock-672773280

TIKALI BURUN NASIL AÇILIR?

Tıkanıklık durumunda burnumuzu İngiliz karbonatı suyu ile yıkayabiliriz diyen Karatay sözlerine şöyle devam etti; "İngiliz karbonatı ile diğer karbonatı karıştırmayalım. İngiliz karbonatı içilebilir. İçinde glüten yoktur. Temizliği de onunla yapabiliriz. Çocuklarımızın özellikle gece yatarken burunları tıkanıyorsa o karbonatlı suyla burunlarını temizleyebiliriz."

iStock-480205271

Karatay, " Burun tıkalı olduğu zaman bilin ki hastalıkların temeli atılıyor. Çünkü vücuda oksijen girmiyor. Ağzımızı açınca da o zehirli maddeler içeri giriyor ve hasta oluyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal ilaç: Cinsel gücü artırıyor!Doğal ilaç: Cinsel gücü artırıyor!
İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı!İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…
Anahtar Kelimeler:
Canan Karatay ingiliz karbonatı ingiliz karbonatı nedir

En Çok Okunan Haberler

Sanat dünyasının acı kaybı! Son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasının acı kaybı! Son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü çiftten ayrılık haberi geldi! Nedeni çok şaşırttı

Ünlü çiftten ayrılık haberi geldi! Nedeni çok şaşırttı

Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Meclis'i güldürdü

Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Meclis'i güldürdü

Türkiye programdan çıkarılmıştı, o pilotları pişman ettirdi! Dünyayı sarsan 'şifre' iddiası

Türkiye programdan çıkarılmıştı, o pilotları pişman ettirdi! Dünyayı sarsan 'şifre' iddiası

Uyarı yapıldı! 'Hemen silin'

Uyarı yapıldı! 'Hemen silin'

İşte Elon Musk'ın son hamlesi! Twitter'da resmen uygulanmaya başladı

İşte Elon Musk'ın son hamlesi! Twitter'da resmen uygulanmaya başladı

İlginizi Çekebilir

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.