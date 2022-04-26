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Canan Karatay bu sefer çok kızdı: Yapmayın, mahvediyor

26.04.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay son dönemde verdiği demeçlerle gündemden düşmüyor. Beslenme konusunda verdiği önerilerle öne çıkan Canan Karatay, bu sefer kolonya ve çamaşır suyu tüketimi hakkında konuştu. Ev ve işyeri gibi yaşam alanlarının hijyeninde sıklıkla kullanılan çamaşır sularının kullanılmaması gerektiğini belirten Canan Karatay, çamaşır suyunun beyni mahvettiğini söyledi.

Canan Karatay bu sefer çok kızdı: Yapmayın, mahvediyor

Canan Karatay hafıza ve beyne zarar veren ve evlerde çokça kullanılan hatalar hakkında önemli uyarılarda bulundu. Çamaşır suyu, genellikle etken madde olarak Sodyum Hipoklorit (NaClO) içeren ağartma, temizlik ve hijyen amacıyla kullanılan kimyasal maddedir. Koronavirüs nedeniyle çamaşır suyu ve kolonya kullanımı arttı.

Canan Karatay topluma beslenme ve sağlık konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Ünlü doktor bu kez de hafıza ve beyin konusunda önemli sözler söyledi. Akşam'a konuşan Canan Karatay'ın 'beyne zarar veriyor' diye uyardığı çamaşır suyu hakkındaki sözleri şu şekilde...

CANAN KARATAY: BEYNİ BOZUYOR

Ünlü doktor evlerde kullanılan deterjan, dezenfektan ve çamaşır suyuna dikkat çekti. Beyne zarar verdiğini belirten bu malzemelerin kullanılmamasını tavsiye etti Canan Karatay özellikle yetişme çağında olan çocukların deterjan, dezenfektan ve çamaşır suyundan uzak tutulması gerektiğini söyledi.

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DOĞAL ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Tecrübeli doktor temizlik için sirke ya da doğal temizlik ürünlerini tavsiye etti. Çamaşırlarını sodyum karbonatla yıkadığı belirten Canan Karatay, bulaşık makinesinin olmadığını söyledi.

ÇAMAŞIR SUYUNUN ZARARLARI

Çok fazla çamaşır suyu kullananlara uyarılarda bulunan uzmanlar, aşırı çamaşır suyu tüketiminin hangi hastalıklara sebep olduğunu anlattı. İşte evde fazla kullanılan çamaşır suyunun sebep olduğu hastalıkların başında Ağız, mide ve boğazda iltihap sorunu ortaya çıkarabilir.

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Çamaşır suyu kullanıldığında ortaya çıkan kloroform ve karbon tetraklorür maddeleri açığa çıkar. Bu maddeler de hem kanser riskini arttırır hem de akciğer solunum yollarında hasara neden olabilir.

SİRKE TEMİZLİKTE NE KADAR ETKİLİ?

Kimyasal birleşim olarak %5 oranında asetik asit içermektedir. Tamamen doğaldır. Bu nedenle de çevreye zarar vermez. Beyaz sirke ile temizlik yaparken dezenfekte eder, koku giderir, kireç çözer ve doğal bir şekilde temizlersiniz.

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SİRKE TEMİZLİKTE NASIL KULLANILIR?

Sirkeli su tek başına kullanıldığı gibi çeşitli temizlik maddeleri ile de kullanılabilir. Bardaklardaki çıkmayan lekeleri çıkarmak için bir kabın içerisine beyaz sirke koymak yeterlidir. Belirli bir süre sonra sıcak suda bekletilen bardaklarda lekelerin kendiliğinden çıktığı görülecekti.


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