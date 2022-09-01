Canan Karatay bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Ünlü kardiyolog Prof. Dr. Canan Karatay, kebaba yeşil ışık yaktı ama bir uyarıda bulundu. Sevilen Doktor Canan Karatay, obeziteye karşı verdiği mücadele ile ön plana çıkıyor. Ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çeken Canan Karatay, şekere dönüşen karbonhidratların yağlanmaya neden olduğuna dikkati çekti, "Yağlar, vücutta hastalıklara neden olan hormone üretir. Bunlar, beyinde damar yolu tıkanması, katarakt, felç ve kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olur. Yağ yemediğiniz için şeker yiyorsunuz. Şekeri de karbonhidrat olarak alıyorsunuz. Bunlar vücutta yağ olarak depo ediliyor. İnsanlar bu nedenle şişmanlıyor" şeklinde konuştu.

KALORİ HESABI TARİHE KARIŞTI

Prof. Karatay, 30-40 yıl önceki bilgilere dayanan kalori hesabının tarihe karıştığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Ekmek, pirinç, patates, makarna, baklava, börek, çay şekeri, meyve şekeri, içtiğiniz şekerli içecekler, gazlı içecekler vücuda girdiği zaman kan şekerinizi fırlatır. Bunlar insan vücudu için zehirdir. Bu zehir, vücudumuzda uzun süre kalmasın diye vücut kendini koruma amacı ile pankreastan insülin hormone salgılatır. İnsülin hormonu da kan şekerini, dolaşımdan hemen uzaklaşsın diye trigliseride çevirerek depoya gönderir. İnsülin hormone salgılatan her şey hastalıkların sebebidir. İnsülin hormonunu salgılatmayan besinler, köy tereyağı, sızma zeytinyağı, omega-3 balık yağıdır. Bunların kalorisinden korkulmaması gerekir. Çünkü sağlıklı yağ yerseniz o yağ vücudunuzda yağ olarak birikmez. Tam tersine kilo verdirir. Yağ yiyerek vücuttaki birikmiş yağlardan kurtulabilirsiniz. Çünkü yağ sizi acıktırmaz. Yağ, uzun sure devam eden sağlıklı enerji sağlar"

ŞEKER HASTALIĞI GENETİK DEĞİLDİR

Şeker hastalığına da değinen Karatay, “Şeker hastalığı asla genetik değildir, aşırı düzeyde şeker tüketiminin sonucudur. Aynı ailede görülmesi, aynı aile içinde ne görüyorsak onu yapmamızın sonucudur. Annemizden babamızdan ne görürsek onu yapıyoruz” dedi.

ADANA KEBABI SERBEST

Prof. Karatay, Adana kebabı tüketimi ile ilgili soruya, “Adana kebap memleketi. Çok lezzetli yemekleriniz var. İstediğiniz kadar kebap yiyebilirsiniz, serbest.

Ama yanında ekmek ya da bulgur pilavı yemeyeceksiniz” şeklinde yanıt verdi. (Yeniçağ)



