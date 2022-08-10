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Canan Karatay, çayın bilinmeyen zararını açıkladı! Çok üzüleceksiniz

10.08.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, halk sağlığıyla ilgili yaptığı açıklamaların yanı sıra besinlerin içerikleri ile ilgili az bilinen bilgileri kamuoyu ile paylaşıyor. Canan Karatay, Türkiye’de en çok tüketilen içeceklerin ilk sıralarında yer alan çay ile ilgili açıklamasıyla tiryakileri bir hayli üzdü. Çay tiryakilerini uyaran Canan Karatay, sürekli tüketilen siyah çayın önemli bir zararı hakkında bilgilendirme yaptı.

Canan Karatay, çayın bilinmeyen zararını açıkladı! Çok üzüleceksiniz

Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Canan Karatay’ın bu açıklaması çay tiryakilerini çok üzecek. Günün her saati sorgusuz sualsiz hatta neredeyse sürekli tüketilen çayın önemli bir zararını hatırlatan Karatay, dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

ÇAYIN AZ BİLİNEN ZARARI

Çay doğru ve kararında tüketildiğinde vücut için faydası vardır. Yapılan çalışmalarda şekersiz tüketilen çayın kalp sağlığı için faydalı olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca çay bağırsak sağlığını da iyileştirmektedir. Şekersiz içilen çayın kan şekeri seviyesini de düşürdüğü biliniyor. Odaklanmayı da artıran bir içecek olan çay birden çok faydası olan bir içecektir. Ancak çayın bilinmeyen zararları da var...

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Uzmanlara göre gereğinden fazla çay tüketmek:

  • Mide bulantısı,
  • Baş ağrısı
  • Sinir bozukluğuna yol açıyor.
  • Aşırı çay tüketimi kalpte çarpıntı ve elde titreme sorunlarına da yol açıyor.
  • En büyük mesele ise kansızlık ve demir eksikliğine yol açması.

"GEÇMİŞTE BÖYLE BİR ŞEY YOKTU"

Üstelik bu soruna yol açtığını tüm uzmanlar söylediği gibi sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla dikkat çeken doktorlarımızdan biri olan Prof. Dr. Canan Karatay'da söylüyor.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Prof. Dr. Canan Karatay çay tüketenleri uyardı. Sağlıklı yeme içme konusunda kamuoyuyla paylaştığı görüşleri nedeniyle sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, Habertürk’ten Hülya Hökenek'in sorularını yanıtladı.

Canan Karatay burada çayla ilgili yapmış olduğu açıklamada ''Çay yeni çıkmış bir alışkanlıktır. Geçmişte böyle bir şey yoktu. Seneler önce kahve içilirdi. Ben çaya karşı değilim. Ama yemek yedikten sonra hemen içilmemelidir. 4 saat sonra içilmelidir. Hemen içilmeli kronik kansızlık sebebidir. Demir eksikliğine yol açar'' ifadelerine yer verdi


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