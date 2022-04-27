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Canan Karatay’dan büyük itiraf: Bayramdan bayrama...

27.04.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay’ın sağlık önerileri on binlerce kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Şekerin zehir olduğunu, bağışıklığı çelik gibi güçlü yapmak için bol bol kelle paça çorbası içilmesi gerektiğini belirten Canan Karatay, yumurtanın sarısı için de benzer bir açıklamada bulundur. Uzun yaşam için obeziteden, şekerden ve ekmekten kaçınılması gerektiğini her defasında dile getiren Canan Karatay, baklava yediğini itiraf etti.

Canan Karatay’dan büyük itiraf: Bayramdan bayrama...

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı ve uzun yaşam için dikkat çeken uyarılarıyla gündemden düşmüyor.

Canan Karatay, karbonhidrat içeren ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini söyleyerek "Esas su tutan, metabolizmayı yok eden karbonhidratlardır. O yüzden ekmek yemeyin diyoruz. Şeker zehirdir" dedi.

EN BÜYÜK YALAN

Karatay, kelle paçanın çok büyük bir zırh içerdiğini belirterek "Antikorların yapısı protein, yağ ve sudur. O yüzden kelle paça yiyin diyoruz. Bağışıklık sistemini en çok güçlendiren zırhtır. Kelle paça ve yumurtanın sarısı dahil hiçbir şey kolesterolü yükseltmez. En büyük yalanlardan biridir bu. Yediğimiz hiçbir şey yükseltmez. Esas tehlike şekerdir. Şekerin yükselttiği ürünlerdir" ifadelerini kullandı.

"BAKLAVA YERİM"

Tatlının oranında tüketilebileceğini anlatan Karatay "Sağlıklı bir insan aşırı olmamak şartıyla tatlı tüketebilir. Süt tozuyla yapılmamış olan dondurma yerim ben. Bayramdan bayrama ise baklava yerim ben" dedi.


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