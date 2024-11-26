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Canan Karatay'dan canlı yayında rekor itirafı! '111 dosyam var' Hakkındaki yazışmayı ilk kez açıkladı: 'Bu kadını susturalım'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.11.2024 08:20
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Sağlığa dair yaptığı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay zaman zaman televizyon programlarına konuk oluyor. Ünlü profesör son olarak Simge Fıstıkoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen 'İyi Ki Hafta Sonu' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Canlı yayında soruları yanıtlayan Karatay, '111 dosyam var' diyerek rekorunu itiraf etti. Daha önce yaptığı 'gebelere şeker yüklemesi' açıklamalarından dolayı hakkında konuşulan yazışmaları açıkladı.

Canan Karatay'dan canlı yayında rekor itirafı! '111 dosyam var' Hakkındaki yazışmayı ilk kez açıkladı: 'Bu kadını susturalım'

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Canan Karatay, Sözcü Tv'de ekranlarına konuk oldu. Simge Fıstıkoğlu'nun sorularını yanıtlayan Karatay, açıklamalarıyla dikkat çekti. 81 yaşında 111 suçlamaya sahip olduğunu belirten profesör, rekorun kendisinde olabileceğini söyledi.

Gebeliğin 6. ayında anne adaylarında verilen şeker yüklemesini doğru bulmayan Karatay bu konu hakkındaki açıklamalarından dolayı davalık oldu.

"BU REKOR SAYILABİLİR"

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Hakkında açılan davalardan bahseden Karatay, "111 dosyam var. Geçenlerde bir avukat hanım geldi hasta olarak. 'Hocam benim 90 dosyam var avukat olarak sizin 111' diyor. Bu rekor sayılabilir. 81 yaşındayım 111 suçlanmam var. Türk Tabipleri Birliği, dernekler, meme hastalıkları, kanser dernekleri, anne-çocuk dernekleri ve gebelere şeker yüklemesi açıklamam yüzünden Jinekoloji Derneği gibi kurumlardan açılan davalar." dedi.

'BU KADINI SUSTURALIM'

Gebelikte şeker yüklemesi konusu hakkında bazı dernekler tarafından üzerine gidildiğini belirten ünlü profesör, o derneklerin aralarında kendisi hakkında geçen yazışmalardan şu şekilde bahsetti:

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"Gebelik şekeri tabii ki problem. Ben bunu 2015'te söylediğim zaman kıyametler koptu. Bütün Tabipler Birliği ve Jinekoloji Derneği Başkanı hepsi bana hücum etti. Hatta aralarında yazışıyorlar, yazışmalar var. İşte 'bu kadını susturalım, bu kadın çok konuşacak' diye. 2015'ten beri bu davayla uğraşıyorlar. Sözde beni meslekten men ettiler de hiçbiri uygulanmadı çünkü ben haklıyım."

GEBELİKTE ŞEKER YÜKLEMESİNİ TAVSİYE ETMİYOR

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Davalık olduğu konu olan gebelikte şeker yüklemesine dair de yorumlarda bulunan Karatay, "Gebelikte şeker anne ve çocuk için zararlı ama bunun için gebe bir hanımın ilk günden itibaren veya gebeliğini anladığı andan itibaren 6 ay niçin bekliyorsunuz? Bunu tespit etmek için anneyi ve bebeği zehirlemeden çok basit yollar var. Kan şekerine bakılacak, açlık kan şekeri ve tokluk kan şekerine bakılacak o kadar. Annelere sesleniyorum açlık kan şekeri 100'ün altında olacak, tokluk kan şekeri 140'ın altında olacak. Bu kadar basit ve bunu dünya uyguluyor." ifadelerine yer verdi.

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Şekerin bebekler üzerindeki tehlikelerinin altını çizen profesör, "Şeker çok tehlikeli. Yüksek şeker özellikle bebeklerde kök hücreyi tahrip ediyor. Daha ana rahmindeki kök hücresi tahrip olan bebeklerde akciğerlerde bozukluk oluyor, bağırsakları gelişmemiş oluyor, mide bağırsak bozuk oluyor, sinir sistemi gelişmemiş oluyor." diyerek daha önce bu konuda problem yaşayan ailelerin kendisine ulaştığını söyledi.

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Uzun bir süredir peşini bırakmayan bu olaydan dolayı oldukça öfkelenen Karatay, "Bana bu davalar açıldığı zaman en az 92 aileden ve anneden mesajlar geldi. 'Ben çocuğumu kaybettim, benim çocuğumun bağırsağı gelişmeden doğdu, benim çocuğumun akciğerleri gelişmeden doğdu, benim çocuğumun kalbi delik doğdu' diye. Ben bunları savunmamda verdim." diyerek sözlerini tamamladı.

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