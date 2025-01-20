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  4. Canan Karatay'dan çarpıcı açıklama: "İlaç firmaları silah firmalarından beter"

Canan Karatay'dan çarpıcı açıklama: "İlaç firmaları silah firmalarından beter"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.01.2025 12:08
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Sağlığa dair yaptığı açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay bu kez yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. İlaç firmalarının silah firmalarından daha beter olduğunu savunan profesör, "Bütün sağlık kongreleri ilaç firmaları tarafından finanse ediliyor" dedi.

Canan Karatay'dan çarpıcı açıklama: "İlaç firmaları silah firmalarından beter"

Sağlığa dair açıklamalarıyla dikkar çeken İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, TRGT Haber'de yayımlanan Tek Mikrofon adlı programa konuk oldu. Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtlayan Prof. Karatay, "İlaç firmaları silah firmalarından beterdir" dedi.

"BÜTÜN ŞİRKETLERDE BU VAR"

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Canlı yayında ilaç şirketleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Canan Karatay şu ifadelere yer verdi:

"İlaç firmaları silah firmalarından beterdir. Pazar ararlar ve insanlara yeni yeni bir ilaç satarlar, o ilaçtan sonra daha başka bir şey uyduralım da daha fazla da satalım derler. Bütün şirketlerde bu vardır, artırın artırın diye. Maalesef insanları korkutuyorlar. İnsanlar da telaşlanıyor, korkuyor ve paniğe kapılıyor.

Doktorlar da sağ olsun tabii çok iyi olanlar var ama hiç araştırmadan, görmeden bunları kabul ediyorlar.

Bütün hazırlanan kongreler ilaç firmaları tarafından finanse ediliyor. Peki mesela niye en lüks otellerde yapılıyor da bir üniversitenin amfisinde yapılmıyor?

"İNSANLAR ÜZERİNDE YAPMALARI KALBİMİ ACITIYOR"

Ben İngiltere'de okurken biz hastanenin amfisinde eğitim görürdük. Böyle lüks oteller, seyahatler yoktu. Kapitalizmin çok önemli acı bir sonucu ama insanlar üzerinde bunları yapmaları benim kalbimi acıtıyor. Yani bütün firmalar aynı şeyi yapıyor. Ar-Ge diye bir şey çıkardılar, tamam geliştirelim de daha diyelim ki bin kazanıyoruz eğer siz bana bu sene bin kazandınız öbür sene 2 bin kazandırmazsanız defonun gidin diyorlar"

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Canan Karatay
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