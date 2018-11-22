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Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.11.2018 19:52 | Son Güncelleme

Ankara'da konuşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nda beslenmeyle ilgili, "Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi çözün" talimatına destek verdi. Prof. Dr. Karatay, "Ben de 'Çözelim' diyorum" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Yargıtay'ın kuruluşunun 150'inci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Şeker en tatlı zehirdir' konulu konferansa katıldı. Çok sayıda Yargıtay çalışanın katıldığı konferansta konuşan Prof. Dr. Karatay, ekmek, toz şeker, sıvı şeker ve şekersiz gazlı içeceklerin trigliseridleri yükselttiğini söyledi. Enerji içeceklerinin zararlarına da dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, "Bakın geçenlerde iki genç kalp krizi geçirdi. Biri Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde. 22 yaşında üniversite öğrencisi. Dün de Zonguldak'ta bir sporcunun kalp krizi geçirip gittiğini gördük. 22 yaşındaki bir insan niçin kalp krizi geçirir? Altında şekerli gazlı içecekler, özellikle enerji içecekleri yatıyor. Çocuklar zaten heyecanlı, delikanlı bunlar. Maça gidiyorlar, oynuyorlar. Bir de üstüne bu enerji içeceklerini yükleyince kan pıhtılaşıyor, gidiyorlar. Stres de var tabii" dedi.

'ÇÖZÜM YAVAŞ YAVAŞ BAŞLAMIŞ DURUMDA'

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'na talimat verdi. Dedi ki, 'Biri çıkıyor 'ekmek yiyin' diyor biri de 'Yemeyin' diyor. Biri 'yağı su gibi için' diyor diğeri başka bir şey. Biri 'bal ye' diyor 'biri yeme zararlı' diyor. Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi bir çözün' dedi. Siz ne dersiniz bu konuda?" sorusuna, Prof. Dr. Canan Karatay, şöyle cevap verdi:

"Ben de çözelim diyorum. Tabii çözüm çok önemli. Bir devlet politikası olması lazım. Ama çözüm de yavaş yavaş başlamış durumda. Biliyorsunuz okullarda gazlı içecekler artık satılmıyor. Okullara paketli gıda girmeyecek. Çocuklara paketli gıda verilmeyecek. Gençlerimiz hastalanmayacak. En önemli çözüm de gebelere şeker yüklemesi yapılmayacak."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Canan Karatay Cumhurbaşkanı Erdoğan destek

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
syn karatay sen karişma yeter.
İşe, basit bir soğuk algınlığında 5 kalem ilaç yazan doktorlarla başlayalım.
TV Programlarında Herkesin seyredebileceği Saatlerde,,ÜLKE sini Seven İnsanlığı Seven bilirkişilerin her konuda doğru açıklamalar yapmasını BEKLİYORUZ,,,,İlaç firmalarının ,,şirketlerin esiri olanların DEĞİL.....
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