Canan Karatay'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Canan Karatay, herkesin merakla beklediği koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybedenlerin çoğunun 80 yaş üstü olduğunu söyleyen Karatay, koronavirüsiçin 'dünyayı korkutacak bir olay değil' açıklamasında bulundu.

İŞTE CANAN KARATAY'IN YAPTIĞI KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Kelle paçayı hala öneriyorum. Ben asırlardan beri uygulananları söylüyorum ben.

Koronavirüsü yeni bir şey değil. Şimdiye kadar 6 tane koronavirüsü var yedinci 19 oldu. Senelerdir birlikte yaşıyoruz. CDC raporuna göre ocak ayına kadar 15 milyon kişi garip olmuş Amerika'da. Bunun 140 bini hastaneye yatmış ve 18 ocak ayına kadar 8 bin 200 kişisi vefat etti. Neden bunlar söylenmiyor da korona söyleniyor? Dünyada her sene bu kadar kişi ölüyor zaten. Çin'de ölenlerin yaşı 80 yaşın üzerinde. Ölenler birçok hastalığı olanlar. Bu kadar dünyayı korkutacak bir olay değil. Bizim vücudumuzda zaten virüsler var. Biz asırlardır virüslerle yaşıyoruz.

Bunun için bir kere virüs. Ben korona ve grip virüsünden bahsediyorum. Kelle paça güç veriyor. Bağışıklık sistemi güçlü olanlar ölmüyorlar, hastalanmıyorlar. Daha önce gördüğümüz diğer salgınlar var. Diğer salgınlardan daha az ölüme neden oldu.