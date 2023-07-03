Canan Karatay'dan ezber bozan uyarı! Dikkat bu alışkanlık kısırlık riskini 3 kat artırıyor

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan 'kısırlık' uyarısı geldi. Ünlü doktor, bazı alışkanlıkların kısırlığa zemin hazırladığını belirtip açıklamada bulundu.

SOFRADAKİ TEHLİKE!

Kahvaltıda bazı besinlerin dikkatle tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Canan Karatay, "Zeytinin tuzunu çıkararak yemek zararlıdır" dedi.

TUZUNU ARINDIRMADAN TÜKETİN

Bu şekilde zeytin yiyenlerde kısırlık riskinin artabileceğini belirten Canan Karatay, kristal kaya tuzlu peynirin de tuzundan arındırılmaması gerektiğini söyledi.

CANAN KARATAY'DAN SAĞLIKLI BESLENME TAVSİYESİ

Öte yandan mutfak temizliğinde çamaşır suyu ya da bulaşık deterjanı gibi kimyasalların kontrollü kullanılması gerektiğini vurgulayan uzman isim; sağlıklı beslenmeye dair önerilerde bulundu.

Mevsiminde taze meyve tüketmenin önemine değinen Karatay, zeytinyağı kullanımının artması gerektiğini belirtti. Zeytinyağının aslında yağ olmadığını belirten uzman isim, zeytinden çıkanın dünyanın en faydalı meyve suyu olduğunu ifade etti.



