Canan Karatay'dan 'hayat kurtaran' tarif: Para vermeyin kendiniz yapın

Prof. Dr. Canan Karatay, sirkenin önemini anlattı. “Doğal sirke hayat kurtarır” diyen Canan Karatay, evde sirke yapmayı önerdi. Fakat bunun da birkaç püf noktası bulunuyor. Canan Karatay, virüsler ve mikroplar için sirkeyi önerdi. Sirkenin doğal olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Canan Karatay, "Para vermeyin, evde kendi sirkenizi yapın." Dedi.

DOĞAL SİRKENİN FAYDALARI

Aksam'a sirkenin faydalarını anlatan Canan Karatay, doğal sirkenin hayat kurtardığını belirtti.

Ev sirkesinin önemli olduğunu vurgulayan Karatay, sirkenin faydalarını şöyle sıraladı:

"Ev sirkesinden bahsediyorum. Doğal sirke virüsleri, mikropları, parazitleri, bitleri ve bütün toksinleri öldürür. Vücuda alkali etkisi vardır. Ama ev sirkesi olacak. Yoksa 45-60 günde sirke olmaz. Hanımların biraz beklemesi lazım. Para vermeyin, evde kendi sirkenizi yapın. Daha önceki kitabımda sirke tariflerini anlattım."

DOĞAL SİRKENİN ÖNEMİ

Canan Karatay yeni çıkan "Karatay Sözü" kitabında sirkenin önemini şöyle sıralıyor:

"Doğal fermantasyon elma sirkesi ile gargara hayat kurtarır. Bütün gargaralar gibi hazırlanması kolay, maliyeti ucuz ve uygulanması basittir.

Elma ve üzüm sirkelerinin virüsleri ve bakterileri öldürdüğü bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Grip enfeksiyonlarında görülen ağız-boğaz kuruluğu ve yanmalarını, gıcık gibi kuru öksürük şikâyetlerini sirkeli suyla gargara yaparak, ağzımızı çalkalayarak gidermek mümkün."

DOĞAL SİRKE TARİFİ

Canan Karatay, "Karatay Mutfağı" isimli kitabında sirke tarifini şöyle anlatıyor.

MALZEMELER

2 kilo kokulu kırmızı üzüm

2-3 yemek kaşığı bal

3 litrelik cam kavanoz

DOĞAL ÜZÜM SİRKESİ YAPILIŞI

Üzümleri iyice yıkayın ve bir kâse içerisinde ezin. Ezdiğiniz üzümleri cam kavanoza koyun. (Kavanozun üst kısmında bir karış kadar taşma payı kalmasına dikkat edin.)

Üzerine balı ekleyip karıştırın.

Daha sonra kavanozun ağzı hava alacak şekilde üzerine tülbent bir bez örtüp, kenarlarından bağlayın. Güneş alan bir pencere varsa cam kenarına yoksa ılık ve loş bir ortama koyun.

İlk haftalarda 2-3 günde bir kavanozun ağzını açıp tahta bir kaşıkla karıştırın ve tekrar tülbentle kapatın.

4-6 hafta kadar zaman geçince sirkenin üzerinde denizanası şeklinde bir maya ve kavanozun ağız kısmında da sirke bakterileri dediğimiz minik kurtçuklar oluşur. Bu, sirke fermantasyonunun başladığının işaretidir. Bu aşamada üzüm suyunu posasından ayırmak için temiz bir tülbentten ya da ince delikli bir kevgirden ilk süzme işlemini yapın.

8-10 hafta sonra dibinde tortular oluşur. Tekrar temiz bir tülbent bezden süzün. 4-6 hafta dinlendirin.

1-16 hafta sonra süzme işlemini tekrar edin. Bu işlem sirkenin tadı damak tadınıza uygun olacak şekilde 3-6 ay boyunca devam edebilir. Normal lezzette bir üzüm sirkesi ortalama 4-6 ayda olur.

En son süzme işleminden sonra şişelere boşaltın ve şişelerin ağzını hava almayacak şekilde sıkıca kapatarak, serin bir yerde muhafaza edin.

DOĞAL SİRKE YAPMANIN PÜF NOKTASI

Ürünler mutlaka doğal olmalıdır.



