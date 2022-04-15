Canan Karatay'dan ilaç gibi öneri: Diz ve eklem ağrısını keser, kemik erimesini önler!

Prof. Dr. Karatay, "Peyniri istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. 'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor

EN SAĞLIKLI YAĞ HAYVANSAL YAĞDIR

Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır." diye konuştu. Canan Karatay, vatandaşlara peynir yemeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Peynir, en sağlıklı protein, yağ ve kalsiyum kaynağıdır." dedi.

"PEYNİR YİYEN ÜLKEDE KEMİK ERİMESİ OLMAZ"

Prof. Dr. Karatay, peynir yiyen ülkede kemik erimesinin olmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlara da Beylere de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum.

Kemik erimesini, diz ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyin. Peynir aynı zamanda bağışıklık sistemini, hazmı güçlendirir. Eğer bir hazımsızlığınız varsa ilaç alacağınıza iki dilim Ezine peyniri yiyin hemen şişkinliğiniz geçer."



