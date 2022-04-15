HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Canan Karatay'dan ilaç gibi öneri: Diz ve eklem ağrısını keser, kemik erimesini önler!

Canan Karatay'dan ilaç gibi öneri: Diz ve eklem ağrısını keser, kemik erimesini önler!

15.04.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay yine dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen kalp ve iç hastalıkları uzmanı, obezite ile mücadelede akla gelen ilk isimlerden biri. Doğal beslenmeyi savunan Canan Karatay, hangi yiyeceğin hangi hastalıklara iyi geldiğini açıklayarak insanları bunları yeme konusunda teşvikte bulunuyor. Canan Karatay son olarak ezine peynirini işaret ederek, “İlaç alacağınıza onu yiyin” dedi.

Canan Karatay'dan ilaç gibi öneri: Diz ve eklem ağrısını keser, kemik erimesini önler!

Prof. Dr. Karatay, "Peyniri istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. 'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor

EN SAĞLIKLI YAĞ HAYVANSAL YAĞDIR

Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır." diye konuştu. Canan Karatay, vatandaşlara peynir yemeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Peynir, en sağlıklı protein, yağ ve kalsiyum kaynağıdır." dedi.

canan-karatay-yeni-kitap-cikardi

"PEYNİR YİYEN ÜLKEDE KEMİK ERİMESİ OLMAZ"

Prof. Dr. Karatay, peynir yiyen ülkede kemik erimesinin olmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlara da Beylere de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum.

iStock-830995500

Kemik erimesini, diz ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyin. Peynir aynı zamanda bağışıklık sistemini, hazmı güçlendirir. Eğer bir hazımsızlığınız varsa ilaç alacağınıza iki dilim Ezine peyniri yiyin hemen şişkinliğiniz geçer."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece iki kaşık ekleyin! Etkisini anında gösteriyorSadece iki kaşık ekleyin! Etkisini anında gösteriyor
Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Yeni destek paketi...Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Yeni destek paketi...
Uçakta koli bandıyla bağlanmıştı! ABD'deki panik dolu uçuşta rekor ceza geldiUçakta koli bandıyla bağlanmıştı! ABD'deki panik dolu uçuşta rekor ceza geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Volkan Demirel'in eşi mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

Volkan Demirel'in eşi mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Akıbeti merak konusu olmuştu! Rusya resmen duyurdu: Battı

Akıbeti merak konusu olmuştu! Rusya resmen duyurdu: Battı

Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Yeni destek paketi...

Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Yeni destek paketi...

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gerçekliğini sorgulattı! “Mükemmel görünmüyorum”

Gerçekliğini sorgulattı! “Mükemmel görünmüyorum”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.