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Canan Karatay’dan kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

30.03.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk hekim, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay yeme içme önerileriyle gündemden düşmüyor. Obezite ile olan mücadelede akla gelen ilk isim olan Canan Karatay, kahvaltıda mutlaka tüketilmesi gerekenleri açıkladı.

Canan Karatay’dan kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerdiği her şey tüm dikkati çekiyor. Karatay günün en önemli öğünü olan kahvaltıda tüketilmesi gerekenleri tek tek açıkladı. Birçok kişinin beslenme rutininde listenin başını çeken ekmek yerine ise her gün iki tam Maraş cevizi tüketilmeli önerisinde bulundu. Canan Karatay'ın kahvaltı menüsünün vazgeçilmezi ise yumurta.

Lösemi tedavisinde çok etkili, afrodizyak etkiye sahip! Canan Karatay ısrarla tüketin diyorLösemi tedavisinde çok etkili, afrodizyak etkiye sahip! Canan Karatay ısrarla tüketin diyor

Canan Karatay kahvaltıda börek, tatlı ve şekerlemelerden uzak durulmasını öğütlüyor. Peki Canan Karatay'ın kahvaltı menüsünde neler var?

KARATAY DİYETİ KAHVALTI MENÜSÜ

  • 1 adet haşlanmış yumurta veya menemen veya 2 yumurtalı omlet
  • 1-2 dilim beyaz peynir,
  • 8-10 adet zeytin (üzerine zeytinyağı ve kekik)
  • 1 fincan ceviz içi veya fındık

KARATAY DİYETİNİN FAYDALARI

Haşlanmış yumurta protein zengini. Kas ve beyin gelişimini sağlıyor. Zeytin sindirim sisteminin daha düzgün çalışmasını sağlar. Ceviz enerji verir. Beyin hücrelerini yeniler. Omega 3 yağ asitleri bağışıklığı güçlendirir. (Akşam)


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