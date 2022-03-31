Canan Karatay’dan uyarı gibi açıklama: Radyasyon bulutu üzerimizden geçti

Türk hekim, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay yeme içme önerileriyle gündemden düşmüyor.

Canan Karatay hayvansal beslenmenin vücudun direncini artırdığını ifade ediyor. Peki hangi üçlü sağlığımızı korur?

RADYASYON KANSER NEDENİ

Türkiye'de kanser olaylarının artmasının asıl nedeninin 1986 yılında Ukrayna'nın Çernobil şehrinde gerçekleşen Nükleer santral patlamasının olduğunun altını çizen Karatay, "Çernobil, bütün Avrupa'yı ve Türkiye'yi etkiledi. Avrupa'da çoğu ülke bunun önlemini aldı. Ancak zamanın büyükleri böyle bir şey yok dedi. Ama radyasyon bulutu üzerimizden geçti. Kanser olaylarının artışında beslenmenin büyük bir payı yok. Karadeniz'in çayı, hamsisi, fındığı çok sağlıklı ancak bunlar radyasyonla etkileşince zararlı olur. Ama sağlıklı olmak için bol bol cağ kebabı, köy tavuğu ve Trabzon yağı yememiz şart." ifadelerini kullandı.



