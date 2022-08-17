HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Canan Karatay hem sebebini hem şifasını açıkladı: Tüm ağrıların çaresi...

Canan Karatay hem sebebini hem şifasını açıkladı: Tüm ağrıların çaresi...

17.08.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, şimdiye kadar yaptığı dikkat çeken açıklamalarla gündemde kalmayı başarıyor. Obezite karşıtlığı ile bilinen Canan Karatay, ezber bozan bilgiler ile dikkat çekiyor. Canan Karatay, “o bilgiler tarihe karıştı” diye herkesi uyardı. Ağrıların hem sebebini hem çaresini açıklayan Canan Karatay, baş ağrısı, eklem ağrısı, diz ve bel ağrısının şifasını açıkladı. Canan Karatay, “Bunu yaparsanız tüm ağrılarınız geçecek” dedi.

Canan Karatay hem sebebini hem şifasını açıkladı: Tüm ağrıların çaresi...

Prof. Dr. Canan Karatay, ağrı çekenlere reçete verdi. Canan Karatay “O bilgiler tarihe karıştı” diye uyardı tüm ağrıların hem sebebini hem çaresini açıkladı. Baş ağrısı, diz ağrısı, eklem ağrısı, bel ağrısı, kas ağrısı diye belirterek, “Bunu yaparsanız tüm ağrılarınız geçecek” dedi.

Hayat kalitesini düşüren vücut ağrıları, bazen ne yaparsanız yapın geçmiyor. Ağrı kesicilerin çaresiz kaldığı durumlarda ise doğal yöntemlere başvurabiliyoruz. Ağrılar ağrı kesicilerin etkisi geçtikçe yeniden nükseder ve ağrılarla baş başa kalırız.

canan-karatay-Z1AF

TÜM AĞRILARIN SEBEBİ...

Prof. Dr. Canan Karatay tüm ağrıların sebebinin aslında bir hormona bağlı olduğunu açıkladı. Canan Karatay ağrıların başlıca sebebinin ‘Leptin yüksekliği’ olduğunu söyledi. Leptin hormonunun yüksekliğinin tüm hücreleri bozduğunu açıklayan Canan Karatay, “Leptin hormonu yükselince sinir hücrelerini bozuyor, kas ağrılarınız, diz ağrılarınız, baş ağrıları omuz ağrıları, huzursuz ayak sendromu, hepsini altında yüksek leptin hormonu var. Vücut bunlara hiçbir şekilde cevap veremiyor. O halde bunları yiyecek olarak yaşam olarak uyku olarak devreye sokmamız lazım.” dedi

O BİLGİLER TARİHE KARIŞTI

Tv 100’ün haberine göre; Canan Karatay, uyarılarını şöyle sürdürdü: “Ağrılarda vitamin eksikliği başta geliyor en önemli vitamin D vitamini! Vücutta gün ışığında ultraviyole ışığında deride üretilen bir hormon bu hormon böbreklere gider ve vücutta dolaşır. 60 yıl önceki bilgilerimize göre yalnız kemik mekanizmasında kullanılıyordu o bilgiler tarihe karıştı, Artık o bilgileri unutalım! Bütün çalışmalar gösterdi ki bitti. Unutalım. Ciddi mecralarda yapılan çalışmalar gösterdi ki vücudumuzun her hücresinde D vitamini var. Beyin, göz, meme, troit, pankreas, yumurtalıklardır, hatta testistir ve peniste bile… Ne aklınıza gelirse bunların her yerinde D vitamini reseptörü var. D vitamini yağ hücrelerinde eriyen bir vitamin, yağ hücrelerinin içine girip yok oluyor… Miktarı fazla ise hücre içinde d vitamini kendini azaltıyor,

AĞRISI OLAN D VİTAMİNİ ALSIN

“Ağrıların giderilmesinde, eklem ağrıları bel ağrıları diz ağrıları tüm ağrılarda D vitamini eksiklikleri, bütün enfeksiyonlarda D vitamini eksik olmuştur… Çocuklara günde 1200 ünite D vitamini verilince çocuklarda gribal enfeksiyonun yüzde 50 azaldığı gözlenmiştir. Kanser tedavisi gören hastaların da D vitamini yükseltiliyor. D vitamini hiçbir zaman toksik değildir. Toksik, ağrı kesiciler ve antidepresanlardır. Kolesterol ilaçları bizi bozar. Bir tek kolesterol yüksek olması kalp krizi sebebe değildir.

iStock-997087146

LEPTİN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Leptin direncinin en önemli belirtilerinden biri D vitamini eksikliği ve karaciğer göbek yağlanmasıdır. Karaciğeri yağlandıran da şekerdir, sabah gerçek olarak bir Karatay kahvaltısı yaparsak, proteinli zeytinli ve zeytinyağlı bilin ki leptin direnci kırılıyor. Yemeklerin zamanlaması çok önemli. 12 saatten fazla aç kalırsak bu hastalıklar düzelir ve iyileşir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adeta kalp ilacı: Yaşlanmayı önlüyor!Adeta kalp ilacı: Yaşlanmayı önlüyor!
Siyaset gündemini karıştıracak iddia! "Mansur Yavaş'ı tasfiye etme hazırlıkları içerisindeler"Siyaset gündemini karıştıracak iddia! "Mansur Yavaş'ı tasfiye etme hazırlıkları içerisindeler"
Türkiye'yi ağlatan acı! "Sırtıma tekme ata ata son nefesini verdi"Türkiye'yi ağlatan acı! "Sırtıma tekme ata ata son nefesini verdi"
Anahtar Kelimeler:
ağrı kesici Canan Karatay d vitamin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

Siyaset gündemini karıştıracak iddia! "Mansur Yavaş'ı tasfiye etme hazırlıkları içerisindeler"

Siyaset gündemini karıştıracak iddia! "Mansur Yavaş'ı tasfiye etme hazırlıkları içerisindeler"

Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’

Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

İlginizi Çekebilir

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.