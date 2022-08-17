Canan Karatay hem sebebini hem şifasını açıkladı: Tüm ağrıların çaresi...

Prof. Dr. Canan Karatay, ağrı çekenlere reçete verdi. Canan Karatay “O bilgiler tarihe karıştı” diye uyardı tüm ağrıların hem sebebini hem çaresini açıkladı. Baş ağrısı, diz ağrısı, eklem ağrısı, bel ağrısı, kas ağrısı diye belirterek, “Bunu yaparsanız tüm ağrılarınız geçecek” dedi.

Hayat kalitesini düşüren vücut ağrıları, bazen ne yaparsanız yapın geçmiyor. Ağrı kesicilerin çaresiz kaldığı durumlarda ise doğal yöntemlere başvurabiliyoruz. Ağrılar ağrı kesicilerin etkisi geçtikçe yeniden nükseder ve ağrılarla baş başa kalırız.

TÜM AĞRILARIN SEBEBİ...

Prof. Dr. Canan Karatay tüm ağrıların sebebinin aslında bir hormona bağlı olduğunu açıkladı. Canan Karatay ağrıların başlıca sebebinin ‘Leptin yüksekliği’ olduğunu söyledi. Leptin hormonunun yüksekliğinin tüm hücreleri bozduğunu açıklayan Canan Karatay, “Leptin hormonu yükselince sinir hücrelerini bozuyor, kas ağrılarınız, diz ağrılarınız, baş ağrıları omuz ağrıları, huzursuz ayak sendromu, hepsini altında yüksek leptin hormonu var. Vücut bunlara hiçbir şekilde cevap veremiyor. O halde bunları yiyecek olarak yaşam olarak uyku olarak devreye sokmamız lazım.” dedi

O BİLGİLER TARİHE KARIŞTI

Tv 100’ün haberine göre; Canan Karatay, uyarılarını şöyle sürdürdü: “Ağrılarda vitamin eksikliği başta geliyor en önemli vitamin D vitamini! Vücutta gün ışığında ultraviyole ışığında deride üretilen bir hormon bu hormon böbreklere gider ve vücutta dolaşır. 60 yıl önceki bilgilerimize göre yalnız kemik mekanizmasında kullanılıyordu o bilgiler tarihe karıştı, Artık o bilgileri unutalım! Bütün çalışmalar gösterdi ki bitti. Unutalım. Ciddi mecralarda yapılan çalışmalar gösterdi ki vücudumuzun her hücresinde D vitamini var. Beyin, göz, meme, troit, pankreas, yumurtalıklardır, hatta testistir ve peniste bile… Ne aklınıza gelirse bunların her yerinde D vitamini reseptörü var. D vitamini yağ hücrelerinde eriyen bir vitamin, yağ hücrelerinin içine girip yok oluyor… Miktarı fazla ise hücre içinde d vitamini kendini azaltıyor,

AĞRISI OLAN D VİTAMİNİ ALSIN

“Ağrıların giderilmesinde, eklem ağrıları bel ağrıları diz ağrıları tüm ağrılarda D vitamini eksiklikleri, bütün enfeksiyonlarda D vitamini eksik olmuştur… Çocuklara günde 1200 ünite D vitamini verilince çocuklarda gribal enfeksiyonun yüzde 50 azaldığı gözlenmiştir. Kanser tedavisi gören hastaların da D vitamini yükseltiliyor. D vitamini hiçbir zaman toksik değildir. Toksik, ağrı kesiciler ve antidepresanlardır. Kolesterol ilaçları bizi bozar. Bir tek kolesterol yüksek olması kalp krizi sebebe değildir.

LEPTİN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Leptin direncinin en önemli belirtilerinden biri D vitamini eksikliği ve karaciğer göbek yağlanmasıdır. Karaciğeri yağlandıran da şekerdir, sabah gerçek olarak bir Karatay kahvaltısı yaparsak, proteinli zeytinli ve zeytinyağlı bilin ki leptin direnci kırılıyor. Yemeklerin zamanlaması çok önemli. 12 saatten fazla aç kalırsak bu hastalıklar düzelir ve iyileşir.



