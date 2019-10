Canan Karatay: İşlenmiş zeytinyağı çok tehlikeli

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Mut ilçesinde, bu yıl 8'incisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Şenliği'ne konuşmacı olarak katılan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 'riviera' olarak adlandırılan işlenmiş zeytinyağının çok tehlikeli olduğunu belirterek, "'Riviera sağlıklıdır' diye devamlı söyleniyor fakat sakın kullanmayın. Çünkü onların içinde işlenmiş oldukları için bütün besin öğeleri vücudumuzun ihtiyacı olduğu vitaminler minareler yok olmuş oluyor" dedi.

Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda, Mut Belediyesi'nce düzenlenen 8'inci Mut Zeytin ve Zeytinyağı Şenliği'ne Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, STK temsilcileri ve halk katıldı. Şenlikte konuşan Prof. Canan Karatay, zeytinin altından daha değerli olduğunu belirterek, "Altın için insanlar asırlardır birbirini öldürdü. Gençlerimiz yok oldu, şehirler yok oldu. Zeytin sağlık bahşediyor. Zeytin ağacı uzun ömür bahşediyor, mutluluk bahşediyor. Zeytin ve zeytinyağı uzun ömür bahşediyor. Ben bir kalp profesörü olarak, iç hastalıkları profesörü olarak konuşuyorum zeytin ve zeytinyağı hastalıkları önlüyor" dedi.

'ZEYTİN İTFAİYE, ZEYTİNYAĞI İTFAİYE ERİ'

Erkeklerde göbeklenmenin vücuttaki yangının göstergesi olduğunu söyleyen Prof. Karatay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk beylerini görüyoruz, biraz göbekleri şişmiş. Bu vücutta bir yangının bir alevlenmenin olduğunun göstergesidir. 'Ben sağlıklıyım' demeyin eğer göbeğinizde biraz şişlik varsa beyefendiler, bu alevlenme buna yangın diyoruz, her hücrede oluyor. Koroner arterlerde olmuyor. Tıkandı da ilaç verdik de düzeldi de değil. Bütün vücudun hücrelerinde, bütün organları düşünün her hücrede yangın başlıyor. İşte zeytin ve zeytinyağı bu yangını söndüren, vücudun bütün hücrelerini sağlık bahşeden bir itfaiye, itfaiye erleri ve itfaiyenin suyu. Vücuttaki yangını söndürüyor. Bu yeni bir şey değil. Hipokrat zamanından beri biliniyor. Hipokrat, M.Ö. 5'inci yüzyılda yaşamış tıbbın babası. Zeytin yaprağı ile kolerayı tedavi ediyor. Mut'ta ilaçlama yapılmıyor. Bu o kadar önemli ki bunun kıymetini bilin. Yüksek antioksidan olunca vücutta alevlenme sönünce ne oluyor? Troid hastalığınız iyileşir. Alzheimer'ı, kalp krizini önler. Hakiki soğuk sıkım zeytinyağı kanı sulandırır."

'ASPİRİN'DEN FAYDALI, KALORİ HESABI YAPMAYIN'

Zeytinyağı aspirinden bin kat daha yararlı olduğunu vurgulayan Karatay, şöyle konuştu:

"Aspirin yaşlılarda ve çocuklarda tehlikelidir. Yaşlılarda mide kanaması ve bir sürü sinir sistemi problemi yapıyor. Zeytinyağı mide ve bağırsak sistemini eski haline getiriyor. Çok doğal bir probiyotiktir. Probiyotik demek bağırsak sistemindeki dost bakterileri, savaşan bakterileri çoğaltan demektir. Bu yönden antidepresftir. Zeytinyağı karaciğeri yağlandırır mı? Kilo aldırır mı? Kalori hesabı yapmayacağız. Kalori hesabı yapmak demek, sizin kandırıyorlar demek. Kalorinin kaynağı, nereden geldiği önemlidir. Zeytinyağından gelen kalori ile işlenmiş beyaz şekerden gelen kalori aynı değil. İşlenmiş modern undan gelen kalori aynı değil. Çünkü onların içinde işlenmiş oldukları için bütün besin öğeleri vücudumuzun ihtiyacı olduğu vitaminler minareler yok olmuş oluyor. İleri derece işlenmiş olan her gıda bu sebeple tehlikeli, bu sebeple hastalık bahşediyor. Çünkü bütün hastalıklar depresyon dahil, şeker hastalığı dahil, bağırsak sisteminin çöktüğü hastalıklar bağırsaklardan başlıyor. 3 trilyon hücremiz, bakterimiz var. Ne işe yaradıkları da daha keşfedilmiş değil. Bu bakterilerin dost olanı var, düşman olanı var. Biz dost olanı çoğaltırsak hastalıklar önleniyor. Ameliyata gerek kalmıyor. Lüzumsuz ilaçlara gerek kalmıyor. Kabız olamayacaksınız. Bütün hastalıklar bağırsaklar da başladığı için kabızlığınızı önleyeceksiniz. Sabah akşam bir kahve fincanı Mut zeytinyağı içerseniz kabız olmazsınız."

Şenlikte konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, ilçede 12.5 milyon zeytin ağacı varlığı olduğunu bu yıl 220 bin ton zeytin rekoltesi beklediklerini söyledi.

Daha sonra ise Karatay, ilçe merkezinden geçen D-715 karayolunda yabancı plakalı araçlara Mut zeytinyağı dağıttı. Ardından da Karatay, ilçeye bağlı Haydar Mahallesi'nde bulunan bin 300 yaşındaki Anıt Zeytin Ağacından meyve topladı.

