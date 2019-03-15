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Canan Karatay: Kışın patlıcan ve biber yenmesine karşıyım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:49 | Son Güncelleme

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, 1.

Canan Karatay: Kışın patlıcan ve biber yenmesine karşıyım

ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, 1. Adana Sağlık Festivali’nin davetlilerinden İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ı yöresel yemeklerin ve içeceklerin bulunduğu sofrada ağırladı. Sözlü çiftiyle sohbet eden Prof. Dr. Canan Karatay, patlıcan ve biberin kış aylarında tüketilmesinin sağlık açısından sakıncalarını anlatarak, "Ben kışın patlıcan, biber yenmesine karşıyım" dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, Prof. Dr. Canan Karatay’ı Adana kebabı, ciğer kebabı, şalgam suyu, turp, karışık turşu, salata çeşitleri, yoğurt, mercimekli bulgur pilavı, tereyağı, keçi peyniri ve koyun peynirinin bulunduğu sofrada misafir etti. Sağlıklı beslenme üzerine yapılan sohbette Sözlü çiftinin sorularını cevaplandıran Prof. Dr. Canan Karatay, kuyruk yağlı kebap, ciğer kebabı, şalgam suyu, turp ve turşu çeşitlerinin çok faydalı gıdalar olduğunu söyledi. Proteinin yağıyla birlikte yendiği zaman vücuda fayda sağladığını anlatan Karatay mevsimine göre sebze tüketiminin önemine değindi.
'12 AY PATLICAN YERSENİZ, VÜCUT İSYAN EDER'
Patlıcan ve biberin kış mevsiminde tüketimini değerlendiren Karatay, “Kış mevsiminde ucuz olan kış sebzelerini tüketmeliyiz. Yazın da yaz sebzelerini yemeliyiz. Çünkü vücudumuz böyle programlanmış. Ben kışın patlıcan, biber yenmesine karşıyım. Yılın 12 ayı patlıcan yerseniz, vücut olumsuz reaksiyon gösterir. Kışın, turp, lahana, havuç, karnabahar, havuç ve kereviz var. Kışın bu sebzeleri yemeliyiz ki; hastalanmayalım. Her sebzeyi, her meyveyi doğal yetiştiği mevsiminde yemeliyiz” dedi.
MUTLU OLMAK İSTEYEN ŞALGAM SUYU İÇSİN
Adana’nın milli içeceği şalgam suyuna övgüler yağdıran Karatay, doğal olarak fermente olan şalgam suyu, doğal yoğurt ve evde yapılmış turşu çeşitlerinin bol bol tüketilmesini tavsiye etti. Mutluluk hormonu olan serotonin bağırsaklarda oluştuğunu anımsatan Karatay, "Serotonin üretmek için en doğru besinler, evde yapılmış turşu, doğal fermente olmuş şalgam suyu, sirke ve yoğurttur. Lahana, turp, brokoli, soğan, sarımsak, doğal tereyağı, zeytinyağı, keçi peyniri, koyun peyniri de serotonin sağlar. Geleneksel yöntemlerle yapılmış turşu suyu, şalgam suyu en sağlıklı içeceklerdir" diye konuştu.
Karatay, makarna, baklava, börek, lahmacun, pizza, hamburger, sandviç ve gazlı içeceklerin tüketilmesinin obeziteye neden olduğunu dile getirdi.

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Canan Karatay: Kışın patlıcan ve biber yenmesine karşıyımCanan Karatay: Kışın patlıcan ve biber yenmesine karşıyım

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