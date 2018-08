Canan Karatay: Kurban eti yağı ile beraber yenmeli

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- KALP ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kurban etinin yağı ile birlikte yenmesinin bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kan şekerini düşürmek için önemli olduğunu söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Akyarlar Mahallesi'nde eşiyle yaz tatilini geçiren Prof. Dr. Canan Karatay, Kurban Bayramı için beslenme önerileri verdi. Karatay,

Kurban Bayramı süresinde et tüketiminin artacağına dikkat çekerek, mineral kaybını önlemek için kaya tuzu, su ve maden suyu tüketilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Karatay, "Kurban Bayramı dolayısıyla bol et tüketeceğiz. Kurban etinin her şeyini yiyebiliriz. Kurban eti yağı ile beraber yenmeli. Özellikle kurbanın kuyruk yağı çok önemli. Biz Elazığ'da, 'Kıkırdak' deriz, çok nefis olur. Hakikaten sağlık için bağışıklık sistemini güçlendirmek. kan şekerini ve tansiyonu düşürmek için, yağı proteini ile yani kırmızı eti ile birlikte yemek çok faydalı. Doğa kırmızı eti zaten, yağı ile birlikte yapmış. Doğa en önemli gıda mühendisidir. Onun için rahatlıkla bol bol tüketebiliriz" dedi.