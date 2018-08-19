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Canan Karatay: Kurban eti yağı ile beraber yenmeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 18:57 | Son Güncelleme

KALP ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof.

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- KALP ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kurban etinin yağı ile birlikte yenmesinin bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kan şekerini düşürmek için önemli olduğunu söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Akyarlar Mahallesi'nde eşiyle yaz tatilini geçiren Prof. Dr. Canan Karatay, Kurban Bayramı için beslenme önerileri verdi. Karatay,

Kurban Bayramı süresinde et tüketiminin artacağına dikkat çekerek, mineral kaybını önlemek için kaya tuzu, su ve maden suyu tüketilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Karatay, "Kurban Bayramı dolayısıyla bol et tüketeceğiz. Kurban etinin her şeyini yiyebiliriz. Kurban eti yağı ile beraber yenmeli. Özellikle kurbanın kuyruk yağı çok önemli. Biz Elazığ'da, 'Kıkırdak' deriz, çok nefis olur. Hakikaten sağlık için bağışıklık sistemini güçlendirmek. kan şekerini ve tansiyonu düşürmek için, yağı proteini ile yani kırmızı eti ile birlikte yemek çok faydalı. Doğa kırmızı eti zaten, yağı ile birlikte yapmış. Doğa en önemli gıda mühendisidir. Onun için rahatlıkla bol bol tüketebiliriz" dedi.

'BİR DİLİM BAKLAVAYI, BAYRAMDAN BAYRAMA YİYORUM'

Bayramda tatlı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerken Prof. Dr. Karatay, , "Misafirliğe tabii ki gideceğiz. Ama bol bol şeker yemeyelim, bol bol baklava da yemeyelim. Bir dilim baklavayı, bayramdan bayrama ben yiyorum. Sizler de yiyebilirsiniz. Sade Türk kahvesi çok önemli. Türk kahvesi en güçlü antioksidandır. Vücudumuzdaki toksinleri temizler bizi rahatlatır. Rahmetli dedem derdi ki Türk kahvesi şekeri sevmez. Onun için kahve içilecek çay da içilecek ama şekersiz olacak" dedi.

'SICAKLAR NEDENİYLE MİNERAL KAYBINA DİKKAT'

Karatay, halsizliğin en önemli nedeninin tuz ve su kaybı olduğunu belirterek, "Bayramda bol bol yoğurt ve cacık yenilebilir, serin serin. Çünkü sıcak aylardayız, bunları da ihmal etmeyelim. Özellikle tuzlu ayran çok önemli. Hepimiz terliyoruz, sıkıntıdayız. Halsizliğimizin en önemli sebebi vücuttan tuz ve su kaybıdır. Onun için mutlaka kaya tuzu ile su içebiliriz. Rahatlıkla maden suyu içebiliriz" diye konuştu.

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