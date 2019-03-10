HABER

Canan Karatay: Lahmacun en sağlıklı fast-food

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.03.2019 14:29 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da konuşan Prof.

Canan Karatay: Lahmacun en sağlıklı fast-food

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, "Lahmacun en sağlıklı fast food. Çünkü içinde kıyma var, yağ var, sebze var, soğan var, karbonhidrat var" dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak kente gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Yemek Müzesi'nde bölgeye has yöresel yemeklerini sağlık açısından değerlendirdi. Mutfak Müzesi'nde kadınlar tarafından yapılan yemekleri tek tek inceleyerek yorum yapan Prof. Dr. Canan Karatay, yöreye özgü yemeklerin tereddüt edilmeden tüketilebileceğini söyledi. Şanlıurfa’ya has yöresel yemeklerin tanıtıldığı programda doğal olan her şeyin tüketilmesini öneren Karatay, Şanlıurfa’nın dünyanın en iyi mutfağına sahip olduğunu belirtti.
Şanlıurfa’ya gelindiğinde her türlü yemeğinin rahatlıkla yenebileceğini söyleyen Canan Karatay, "Çok güzel ağırladınız. Gerçekten misafirperverliğiniz dillere destan, çok teşekkür ediyorum. Urfa’nın, bu yörenin yemek zenginliği kusura bakmayın dünyanın hiçbir yerinde yok. Doğallığı bozulmadan istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Doyuncaya kadar doğal olan her şeyi yiyebilirsiniz. Tabi en başta da Urfa’nın sadeyağı, tereyağı, İsotu ve diğer tüm ürünlerini şunu hiç korkmadan söyleyebilirim ki istediğiniz kadar tüketebilirsiniz" dedi.
'LAHMACUN EN SAĞLIKLI FAST FOOD, ÇİĞ KÖFTE SAĞLIKLI YİYECEK'
Şanlıurfa’nın vazgeçilmez lezzetlerin başında gelen lahmacun ve çiğköfte hakkında açıklamada bulunan Karatay, "Yaz sebzeleri kurutulur kış aylarında tüketilir. Kış aylarında patlıcan, biber, domates yenilmez. 12 ay patlıcan ve biber yemek doğru değildir. Çünkü insan vücudu mevsimlere göre programlanmıştır. Yaz aylarında tarla patlıcanı, domatesi ve biberi istediğimiz kadar yiyebiliriz. Kış mevsimi geldiğinde de kış sebzeleri yiyeceğiz. Çiğ köfte sağlıklıdır. Çünkü pişmemiştir ve yanında turp ve yeşillik vardır. Zeytinyağı anne sütüyle hemen hemen aynıdır. Doğal pul biber rahatlıkla yiyebilirsiniz. Lahmacun en sağlıklı fast food. Çünkü içinde kıyma var, yağ var, sebze var, soğan var, karbonhidrat var" diye konuştu.
Programa ev sahipliği yaparak Canan Karatay’a eşlik eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, "Bu gün Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Canan Hocamızı Şanlıurfa’da ağırlıyoruz. Bu gün Yemek Müzesinde Şanlıurfa’ya özgü yemeklerimizi tanıttık ve hocamız yemekleri yorumladı. Geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Canan Karatay: Lahmacun en sağlıklı fast-foodCanan Karatay: Lahmacun en sağlıklı fast-foodCanan Karatay: Lahmacun en sağlıklı fast-foodCanan Karatay: Lahmacun en sağlıklı fast-food

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Canan Karatay’dan Şanlıurfa yemekleri yorumuCanan Karatay’dan Şanlıurfa yemekleri yorumu
"Dijital ambulans dönemine geçiyoruz""Dijital ambulans dönemine geçiyoruz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Tam 14 bin 500 kadına...

Tam 14 bin 500 kadına...

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.