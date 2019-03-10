Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, "Lahmacun en sağlıklı fast food. Çünkü içinde kıyma var, yağ var, sebze var, soğan var, karbonhidrat var" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak kente gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Yemek Müzesi'nde bölgeye has yöresel yemeklerini sağlık açısından değerlendirdi. Mutfak Müzesi'nde kadınlar tarafından yapılan yemekleri tek tek inceleyerek yorum yapan Prof. Dr. Canan Karatay, yöreye özgü yemeklerin tereddüt edilmeden tüketilebileceğini söyledi. Şanlıurfa’ya has yöresel yemeklerin tanıtıldığı programda doğal olan her şeyin tüketilmesini öneren Karatay, Şanlıurfa’nın dünyanın en iyi mutfağına sahip olduğunu belirtti.

Şanlıurfa’ya gelindiğinde her türlü yemeğinin rahatlıkla yenebileceğini söyleyen Canan Karatay, "Çok güzel ağırladınız. Gerçekten misafirperverliğiniz dillere destan, çok teşekkür ediyorum. Urfa’nın, bu yörenin yemek zenginliği kusura bakmayın dünyanın hiçbir yerinde yok. Doğallığı bozulmadan istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Doyuncaya kadar doğal olan her şeyi yiyebilirsiniz. Tabi en başta da Urfa’nın sadeyağı, tereyağı, İsotu ve diğer tüm ürünlerini şunu hiç korkmadan söyleyebilirim ki istediğiniz kadar tüketebilirsiniz" dedi.