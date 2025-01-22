Canan Karatay meslekten men davasında hakim karşısına çıktı! Müştekinin avukatı ile ilginç diyaloğu dikkat çekti

Canan Karatay'ın az ilaç bol tuz tavsiyesi iddiaya göre can almış Ünlü Profesör hakkında meslekten men talebiyle dava açılmıştı. İlk duruşma görüldü. Daha duruşma başlamadan koridor kalabalıklaşmaya başladı. Canan karatay'ın hastaları destek için Adliye'ye geldi. Karatay savunmasına Şeyh Edebali ile başladı Gandhi ile devam etti.

Canan karatay'ı mahkemeye Ceyhun Ülker isimli bir hastası vermişti. Yanlış tedavi iddiasında bulunan adam dava gününü göremeden kanserden hayatını kaybetti.

Canan Karatay'ın yanlış tedavisi sonrası vefat ettiği iddia edilen Ceyhun Ülker'in eşi, "Canan Karatay günde bir kaşık kaya tuzu atılmış 1 litre su içilmesini söyledi. Şeker hastası olduğunu, ameliyat olmasının gerekli olmadığını söyledi. Eşimin böbreklerinde bir sorunu yoktu kendisine gittiğimizde." ifadelerine yer vermişti.

Mahkeme salonundan çıkan Canan Karatay, "Şeyh Edebali diyor ki, toprak sağlıklı olmadıkça ektiğiniz hiçbir tohum yeşermez. Doğru her zaman tektir" dedi. Hastaya tuz verdiği için suçlandığını belirten Karatay, hastanın ilaçlarını kesme sebebi olarak da hastanın karaciğer zehirlenmesi yaşadığını iddia etti.

‘GANDHİ GİBİ TUZ YÜRÜYÜŞÜ BAŞLATTIM’

Duruşma sonrası konuşan Canan Karatay Gandhi'ye de değinerek, "Gandhiyi hatırlattım. Tuz yürüyüşü çok meşhurdur, sömürgeye karşıdır. Bende kendimi, halkımın tuzlanması gerekiyor. Yani tuz dediğimiz 84 mineral olursa kafa çalışır yoksa kafa çalışmaz bende onu söylüyorum. Bende tuz yürüyüşüne başladım efendim. Gandhi gibi. Halkım için çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği için. 82 yaşındayım, 64 yıldır hekimin. Neler döndüğünü çok iyi biliyorum. Benim yaşadıklarımın hiçbirini bu genç hekimler bilmez, genç hakimlerde bilemez" ifadelerine yer verdi.

"82 yaşındayım 64 yıldır hekimim neler döndüğünü çok iyi biliyorum" diyen Karatay, "Doğrunun bir suçu vardır her zaman kendini ortaya çıkarır" dedi.

DURUŞMA ÇIKIŞINDA İLGİNÇ DİYALOG

Show Ana Haber'in kamerasına yansıyan görüntülerde, duruşma sonrası ünlü profesörle müştekinin avukatı İlhan Cihaner arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Karatay ve yanındaki bir adam 2010 yılında fetöcülerin kumpasına maruz kalan Cihaner'e 'Sana destek olmuştuk diyerek sitem etti.

Karatay, "Yargılandığı zaman ona çok destek oldum. Aynı şeyleri bana yapıyor, anlayamıyorum." diyerek sitem etti.

Karatay'ın yanındaki ismi bilinmeyen adam ise, "Tutuklanırken gözlerimiz yaşardı, ağladık. Nerede durduğunu bilemiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Avukat İlhan Cihaner ise tepki karşısında "Canan Hanım bu bilimsel bir bilgi" dedi.